ReCore - Neuer Patch soll Ladezeiten auf Xbox One verkürzen

Wer ReCore gespielt hat, dürfte sich sicherlich mehr als einmal über die langen Ladezeiten geärgert haben. Ein Patch soll das nun ändern.

Von Hannes Rossow |

Wer ReCore spielt, braucht oft Geduld.

Zwar hat das Action-Adventure so einige Probleme, die den Spielspaß trüben, aber zumindest die überlangen Ladezeiten von ReCore sollen auf Xbox One und Xbox One S nun spürbar kürzer werden. Dafür soll ein Patch sorgen, der noch in dieser Woche erscheinen dürfte.

Mehr: ReCore im Test - Im Kern ein gutes Spiel

Das kündigten zumindest die Entwickler auf der offiziellen Website des Spiels an. In größeren Spielgebieten sollen die Ladezeiten aber weiterhin etwas länger dauern. So ganz wird ReCore dieses Problem also nicht los.

Was sollte der nächste Patch bringen?