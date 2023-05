Ohne The Last of Us 2!? Das sind die 10 besten AAA-Games der letzten zehn Jahre

Das sind die besten Blockbuster der letzten Dekade.

Am vergangenen Wochenende haben wir euch zehn Titel vorgestellt, die die in die gesetzten Erwartungen so gar nicht erfüllen konnten und zu den schlechtesten AAA-Games der letzten 10 Jahre wurden. Und jetzt wollen wir euch aber auch die andere Seite der Medaille präsentieren!

In dieser Liste stellen wir also die Spiele vor, die tatsächlich die Highlights wurden, auf die ihr und wir vor dem Release gehofft haben. Dafür haben wir erneut die Schwarmintelligenz von Metacritic bemüht und stellen euch hier die besten 10 AAA-Spiele der vergangenen 10 Jahre vor. Viel Spaß!

Zu den schlechtesten Games der letzten 10 Jahre geht es hier:

The Witcher 3: Wild Hunt

2:01 The Witcher 3: Wild Hunt - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade

Releasedatum: 19. Mai 2015

19. Mai 2015 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Metacritic: 85-94

Platz 10 geht The Witcher 3: Wild Hunt. Der monsterjagende Hexer Geralt von Riva darf immerhin in keiner Bestenliste fehlen. Das 2015 erschienene Action-RPG begeistert bis heute mit seiner dichten Open World, spannenden Geschichten und famosen Kämpfen.

Die Ende 2022 veröffentlichte Complete Edition brachte das gefeierte Spiel auf die Next-Gen-Konsolen und konnte die starken Wertungen nochmal nach oben schrauben. Die Nintendo Switch-Version kann technisch allerdings nicht ganz mithalten, dennoch bekommt der Witcher auch hier noch gute 85 Punkte.

God of War

2:02 God of War - Gameplay-Trailer zeigt Kratos in Aktion gegen höllische Dämonen - Gameplay-Trailer zeigt Kratos in Aktion gegen höllische Dämonen

Releasedatum: 20. April 2018

20. April 2018 Plattformen: PS4, PS5

PS4, PS5 Metacritic: 93-94

Wer in Sorge war, dass God of War mit dem Reboot und dem Wechsel von der griechischen in die nordische Mythologie an Qualität einbußen könnte, den dürfte der Release 2018 eines besseren belehrt haben. Kratos hat zwar einen Sohn und einen Vollbart, prügelt sich ansonsten aber genauso stilsicher durch die Götterwelt wie zuvor.

Auf Metacritic steht Teil 1 der nordischen Saga bei 94 Punkten für die PS4-Version (PC: 93) und damit auf einer Ebene mit dem PS2-Original von 2005. Laut GamePro ist allerdings der PS3-Hit God of War 2 mit 95 Punkten der Serienteil mit der besten Bewertung.

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

2:22 Metal Gear Solid 5: Phantom Pain - Gameplay-Trailer »Snake in a Box« - Gameplay-Trailer »Snake in a Box«

Releasedatum: 1. September 2015

1. September 2015 Plattformen: PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Metacritic: 91-95

Mit mannigfaltigen Stealth-Optionen, cleverem Basenbau und Open-World-Arealen schlich und meuchelte sich Naked Snake mit Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 2015 in die Herzen von Spieler*innen und Presse gleichermaßen.

Die PC-Fassung kommt zwar "nur" auf 91 Punkte, dafür steht die Xbox One-Version bei umso stärkeren 95. Das hohe Maß an Freiheit und der damit verbundene Wiederspielwert halten den Titel bis heute aktuell und sorgten auch im GamePro-Test für Applaus:

The Last of Us

1:56 The Last of Us Remastered - Ingame-Trailer von der Sony-Pressekonferenz - Ingame-Trailer von der Sony-Pressekonferenz

Releasedatum: 14. Juni 2013

14. Juni 2013 Plattformen: PS3, PS4, PS5

PS3, PS4, PS5 Metacritic: 95

Mit The Last of Us hat Naughty Dog vor mittlerweile fast 10 Jahren ein absolutes Meisterwerk erschaffen, das mittlerweile einen ebenfalls sehr guten zweiten Teil, ein vollständiges Remake und eine gefeierte Serienumsetzung spendiert bekommen hat.

Die Geschichte von Ellie und Joel, die sich gemeinsam einen Weg durch die postapokalyptischen USA bahnen, wird cineastisch und einfühlsam erzählt, schon nach dem Prolog bleibt kaum ein Auge trocken. Auf Metacritic überzeugt das Original genauso wie das Remaster für die PS4 mit tollen 95 Punkten.

Und TloU 2? Das Sequel The Last of Us Part 2 steht bei Metacritic bei einer ebenfalls starken Punktzahl von 93, hat es aber knapp nicht in diese Liste geschafft.

Persona 5 Royal

1:56 Persona 5 Royal - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu

Releasedatum: 31. März 2020

31. März 2020 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Metacritic: 91-95

Schon das 2016 für PS3 & PS4 erschienene Grundspiel kann mit einem Metascore von 93 prahlen, wird aber nochmal von der erweiterten Fassung Persona 5 Royal überflügelt. Das JRPG, in dem eine Gruppe Teenager in Tokyo fiesen Bösewichten ihre Herzen stiehlt, bietet beste Unterhaltung für weit über 100 Stunden und kommt auf einen Metascore von 95 für die PS4-Version.

Der Mix aus Lebenssimulation und Rundentaktik flog außerhalb von Japan lange Zeit unter dem Radar. Spätestens seit dem Release auf Xbox, Switch und PC 2022 dürfte sich aber herumgesprochen haben, was für ein Ausnahmespiel euch hier erwartet.

Elden Ring

2:58 Elden Ring lebt: Gameplay-Trailer ist DIE Überraschung von der E3

Releasedatum: 25. Februar 2022

25. Februar 2022 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Metacritic: 94-96

Mit Demon's Souls legte das japanische Studio FromSoftware 2009 den Grundstein für ein neues Genre, das in der Folge ein paar echte Action-RPG-Highlights hervorbringen sollte. Nach der Dark Souls-Trilogie, Bloodborne und Sekiro schien das Maximum erreicht, die eigentliche Krönung sollte aber erst noch folgen.

Elden Ring bot die selben, herausfordernden Kämpfe und eine ebenso mysteriöse Geschichte wie die inoffiziellen Vorgänger, verfrachtete das ganze Konzept aber außerdem in eine offene Welt und schaffte es so, endgültig aus der Hardcore-Nische heraus und in den Mainstream zu treten. Der Metascore von 96 für die Konsolenversionen spricht Bände, auch der GamePro-Test fällt mit einer Wertung von 94 richtig stark aus.

Super Mario Odyssey

2:42 Super Mario Odyssey - Debüt-Trailer zum 3D-Mario für Nintendo Switch - Debüt-Trailer zum 3D-Mario für Nintendo Switch

Releasedatum: 27. Oktober 2017

27. Oktober 2017 Plattformen: Nintendo Switch

Nintendo Switch Metacritic: 97

Wo wir gerade bei nahezu perfektionierten Konzepten sind, kommt Super Mario Odyssey von 2017 genau richtig. Sowohl beim Metascore (97) als auch im GamePro-Test (95) schneidet das bisher letzte 3D-Abenteuer des berühmten Klempners sogar nochmal einen Punkt besser ab als Elden Ring.

Das alleine ist eigentlich schon Ausrufezeichen genug, wird dem Spiel aber auch absolut gerecht. Die Jump 'n' Run-Formel geht hier so gut auf wie in kaum einem anderen Titel und so sollte Odysssey auf keiner Nintendo Switch fehlen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

3:49 The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Trailer von der Nintendo-Switch-Präsentation - Trailer von der Nintendo-Switch-Präsentation

Releasedatum: 3. März 2017

3. März 2017 Plattformen: Nintendo Switch

Nintendo Switch Metacritic: 97

2017 war aber noch aus einem weiteren Grund ein absolutes Ausnahmejahr für Nintendo-Fans: The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschien nämlich schon im März und konnte eine Top-Wertung nach der anderen einsacken.

Links Open-World-Abenteuer gilt bis heute als Vorzeige-Sandbox-Adventure und liefert auch über sechs Jahre nach Release immer noch kuriose Schlagzeilen, weil Spieler*innen neue Mechaniken entdecken. Der Metascore von 97 ist absolut berechtigt und wird dem in wenigen Tagen erscheinenden Nachfolger Tears of the Kingdom als Maßstab dienen.

GTA 5

1:17 GTA 5 - Erstes Next-Gen-Gameplay im PS5-Trailer enthüllt - Erstes Next-Gen-Gameplay im PS5-Trailer enthüllt

Releasedatum: 17. September 2013

17. September 2013 Plattformen: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Metacritic: 79-97

Kaum ein Spiel beherrschte in den vergangenen 10 Jahren so sehr die Schlagzeilen wie Rockstar's Open-World-Sandkasten GTA 5. Schon der hervorragende Singleplayer-Modus bot Spaß für zig Stunden, zum Dauerbrenner wurde aber vor allem der Multiplayer-Ableger GTA Online, der bis heute mit neuen Inhalten versorgt wird.

Mittlerweile wurde GTA 5 auch für die dritte Konsolengeneration veröffentlicht und der Zahn der Zeit zeigt sich im Metascore (PS5: 81 / Xbox Series X: 79), das ändert aber nichts an dem Einfluss, den der Titel auf andere Spiele hatte und der erstklassigen Bewertung von 97 auf den anderen Plattformen und im GamePro-Test.

Red Dead Redemption 2

4:21 Red Dead Redemption 2 - Gameplay-Trailer #2: Zugüberfälle, Dead Eye & Ego-Perspektive - Gameplay-Trailer #2: Zugüberfälle, Dead Eye & Ego-Perspektive

Releasedatum: 26. Oktober 2018

26. Oktober 2018 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Metacritic: 93-97

Der Online-Modus war zwar schneller erledigt als ein Outlaw nach einem Klapperschlangenbiss, das Gesamtpaket von Red Dead Redemption 2 kann qualitativ aber trotzdem mit dem von GTA 5 mithalten. Die Open World ist riesig, lebendig und steckt voller Überraschungen und die Geschichte um Arthur Morgan und die Van der Linde-Gang schon jetzt ein Klassiker.

Auf dem PC reicht es zwar "nur" zu einem Metascore von 93, auf PS4 und Xbox One sind es dafür aber extrem starke 97 Punkte und damit sogar zwei mehr als beim gefeierten Vorgänger von 2010. So reitet es sich doch sehr angenehm in den Sonnenuntergang!

Ist euer Lieblingsspiel in der Top-10 vertreten oder fehlt euch ein bestimmter Titel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!