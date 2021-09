Bei Ebay könnt ihr jetzt den 4K-Fernseher Hisense AE7200F in der Größe 55 Zoll zum sehr günstigen Preis von 359 Euro bekommen. Laut Vergleichsplattformen gibt es das Modell derzeit nirgendwo auch nur annähernd so günstig. Verkäufer ist der größere deutsche Technikhändler Alternate mit 99,4 Prozent positiven Bewertungen auf Ebay. Über die Seriosität des Deals braucht ihr euch also keine Sorgen zu machen. Der Versand ist kostenlos. Hier geht's zum Angebot:

Hisense 55AE7200F (4K-TV, 55 Zoll) für 359€ bei Ebay

Der Deal ist übrigens nur über Ebay verfügbar, im eigenen Shop von Alternate kostet der Hisense AE7200F mit 55 Zoll derzeit 449 Euro.

Wie gut ist der Hisense AE7200F?

Einordnung des Modells: Der Hisense AE7200F ist ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse aus 2020 und technisch weitgehend identisch mit dem Hisense A7300F. Er steht damit eine Qualitätsstufe über dem A7100F und dem AE7000F, aber eine Stufe unter dem A7500F. Die Unterschiede zwischen diesen Modellen sind insgesamt aber gering und betreffen vor allem kleinere Features, wenn man davon absieht, dass der A7500F Dolby Vision unterstützt, während die anderen nur HDR10+ bieten.

Bildqualität: Für seine Preisklasse bietet der Hisense AE7200F eine recht gute Bildqualität, was vor allem am kontrastreichen VA-Panel und der Direct-LED-Beleuchtung liegt, die im Vergleich zur Edge-Beleuchtung eine gleichmäßigere Ausleuchtung des Displays bietet. Wie alle Low-Budget-TVs hat er allerdings eine recht niedrige Spitzenhelligkeit, weshalb HDR nicht richtig ausgenutzt werden kann.

229 2 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2021 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series

Betriebssystem: Als Betriebssystem dient das hauseigene VIDAA U, das recht komfortabel und zuverlässig ist, allerdings nicht so viele Apps unterstützt wie manche Konkurrenten. Große Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video oder Netflix sind dabei, aber bei kleineren Diensten muss man möglicherweise entweder auf den integrierten Webbrowser oder externe Geräte wie den Amazon Fire TV Stick oder eben die Konsole ausweichen.

Gaming: Alle 4K-Fernseher von Hisense aus dem Jahr 2020 haben im Gaming-Modus einen Input Lag von weniger als 20 ms und sind damit gut fürs Gaming geeignet. Für den Hisense AE7200F liegen uns leider keine exakten Messdaten vor, aber für den ähnlichen A7500F wurden sehr niedrige 11 ms gemessen. Ein 120-Hz-Display oder gar HDMI 2.1 bekommt man in dieser Preisklasse jedoch nicht.

Hisense 55AE7200F (4K-TV, 55 Zoll) für 359€ bei Ebay