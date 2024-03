Die allerersten Pokémon-Karten bei Amazon im Oster-Sale: Schnappt euch die Karten so günstig wie nie!

50 Karten für nur 12€? Amazon macht es möglich.

Amazon startet mit den Oster-Angeboten ein weiteres Deal-Event, bei dem ähnlich wie beim Prime Day alle Schnäppchenjäger auf ihre Kosten kommen sollen. Die Amazon Osterangebote finden vom 20. bis 25. März statt und bieten Deals aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiel auch aus der Pokémon-Welt.

Prime Day verdächtig: Ultimative Sammlung für alle Pokémon-Fans für knapp 12€!

Sowohl Pokémon-Neulinge als auch erfahrene Trainerinnen und Trainer sind herzlich willkommen, denn bei diesen Pokémon-Karten ist für jeden etwas dabei. Alle Karten sind in deutscher Sprache und in einwandfreiem Zustand. Ihr könnt also sicher sein, dass ihr ein einzigartiges und unverwechselbares Set erhaltet, das eure Sammlung bereichern wird.

Im Frühling und Sommer kann man die Karten einfach mit nach draußen nehmen und mit seinen Lieben im Park spielen.

In der Pokémon-Box findet ihr nicht nur eine seltene Karte, sondern auch drei Holo- oder Reverse-Karten. Außerdem erhaltet ihr eine exklusive Odisey-Mochi-Karte und spezielle Odisey-Sammelkartenhüllen, um eure wertvollen Karten zu schützen. Diese Karten sind nicht nur ideal für eure Pokémon-Sammlung, sondern auch ein tolles Geschenk für Freunde und Familie.

Holt euch Pikachu und Evoli nach Hause

Von klassischen Pokémon wie Pikachu und Evoli bis hin zu den neuesten Editionen wie Pokémon Zenith der Könige und Pokémon Obsidian Flammen - diese Karten zeigen einige der beliebtesten Pokémon aus dem Pokémon Sammelkartenspiel.

Lasst euch die Chance nicht entgehen, ein Stück Pokémon-Geschichte zu besitzen. Holt euch jetzt euer Odisey-Kartenset und macht euch auf den Weg, alle 50 Original-Pokémon-Karten zu sammeln. Egal, ob ihr ein erfahrener Sammler oder ein Neuling seid, die Karten werden euch begeistern und euch in die magische Welt der Pokémon entführen.

Pokémon-Karten bei den Amazon-Oster-Angeboten 2024

Vom 20. bis 25. März laufen die Oster-Angebote bei Amazon. Auf unserer GamePro Deal-Übersicht halten wir euch übrigens stets über die besten Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung auf dem Laufenden, und zwar nicht nur während der Amazon Oster-Angebote. Hier ein paar der aktuellen Top-Deals: