In Animal Crossing: New Horizons braucht ihr einiges an Geduld, wenn ihr alles sehen wollt, was das Spiel zu bieten hat. Viele der Ereignisse gibt es beispielsweise nur zu bestimmten Jahreszeiten und manche davon sogar nur an einzelnen Tagen. YouTuber Dagnel hat jetzt in einem Video zusammengefasst, welche Ereignisse am wahrscheinlichsten sind - und welche so gut wie nie passieren.

Diese 12 Dinge passieren in Animal Crossing: New Horizons so gut wie nie

10% - Alle Kunstwerke, die Reiner verkauft, sind gefälscht: Wenn ihr das düstere Innere von Reiners Schatzkutter betretet, könnt ihr eigentlich immer damit rechnen, dass euch zumindest eine Fälschung unter seinen vier Kunstwerken erwartet. Habt ihr allerdings ganz großes Pech, ist kein einziges der Gemälde und Statuen echt.

7,72% - Ein Regenbogen erscheint auf eurer Insel: Diese Information wurde von Dagnel im Selbsttest ermittelt. Dazu hat er auf der Webseite MeteoNook (von Dataminer Ninji geschaffen) die Wetterdaten seiner Insel für die nächsten 60 Jahre ermittelt. Dabei kam er mit durchschnittlich 28 Regenbögen im Jahr heraus, also einer Tageschance von 7,72%.

3,77% - Ihr bekommt Nordlichter auf eurer Insel zu sehen: Ebenfalls über MeteoNook hat Dagnel ermittelt, wie häufig er Nordlichter auf seiner Insel beobachten kann. Der niedrige Prozentsatz ist dabei allerdings etwas irreführend, denn die 3,77% sind auf die Tageschance für das gesamte Jahr gerechnet. Nordlichter könnt ihr aber nur von Dezember bis Februar überhaupt erhalten, sodass sie während dieser Zeit recht häufig auftreten.

3,72% - Ihr bekommt einen zweifachen Regenbogen: Wie schon bei den Nordlichtern ist die Chance für zwei Regenbögen auf der Insel gleichzeitig auf das gesamte Jahr hochgerechnet. In den Wintermonaten braucht ihr danach allerdings nicht Ausschau halten, da Regenbögen nur von Ende Februar bis November auftauchen können. Durch den längeren Zeitraum werdet ihr zweifache Regenbögen aber deutlich seltener als Nordlichter zu sehen bekommen.

2,55% - Euch erwartet ein schwerer Meteoritenschauer: Sternschnuppen und Meteoritenschauer sind gar nicht so selten in New Horizons. Oft könnt ihr an Nächten mit einem klaren Himmel die kleinen Lichtschweife vereinzelt über den Himmel ziehen sehen. Schwere Schauer sind allerdings um einiges seltener und entsprechend ertragreicher, sodass die Sternschnuppen oft während des gesamten Schauers durchgängig fallen.

2,03% - Ihr teilt euch einen Geburtstag mit einem eurer Insel-Bewohner: An fast jedem Tag des Jahres hat mindestens ein Bewohner aus Animal Crossing: New Horizons Geburtstag. Die Chancen stehen also gut, dass ihr euch mit mindestens einem der fast 400 potenziellen Insel-Bewohner einen Geburtstag teilt. Um einiges kleiner ist allerdings die Chance, dass sich euer Geburtstags-Zwilling auch unter einem der maximal 10 Bewohner auf eurer Insel befindet - zumindest sofern ihr nicht direkt danach Ausschau haltet.

Wenn ihr euch das komplette Video von Dagnel angucken wollt, könnt ihr es hier finden:

1% - Eine Meileninsel ist zugleich eine Skorpion- und Geldinsel: Mithilfe von Meilentickets die richtige Insel zu finden, fühlt sich manchmal wie ein Versuch an, in der Lotterie zu gewinnen. Dabei stehen eure Chancen eine der beliebten Skorpion-Inseln, die zugleich auch noch Steine mit Geld enthält, zumindest ein bisschen besser. Allerdings könnt ihr diese Inseln nur zu den Jahreszeiten finden, in denen es Skorpione gibt. Übrigens, genauso gering ist eure Chance, eine Müllinsel zu finden, auf der ihr nur Abfall fischen könnt. Die gibt es sogar das ganze Jahr lang, hurra.

0,5% - Eine Meileninsel enthält nur Finnenfische: Wo wir gerade bei Meilentickets sind, in den Sommermonaten könnt ihr mit sehr viel Glück auch eine Insel finden, auf der es nur Finnenfische gibt. Das sind die Fische, deren Rückenflosse aus dem Wasser herausragt und die euch einiges an Bells einbringen können.

0,3% - Eine Meileninsel ist zugleich eine Skorpion- und Goldinsel: Noch seltener als die Kombination von Skorpionen und Geldsteinen ist die Meileninsel, auf der ihr massig Skorpionen und Steine mit Gold darin findet. Auch diese findet ihr nur, wenn Skorpione auftauchen können.

0,124% - Ihr findet einen bestimmten Katzenbewohner auf einer Meileninsel: Insgesamt 35 Spezien gibt es unter den Animal Crossing: New Horizons Bewohnern. Keine hat dabei so viele Vertreter wie die Katzen mit insgesamt 23 Bewohnern. Wollt ihr also eine ganz bestimmten Katze auf einer Meileninsel finden (vorausgesetzt dass ihr noch keine Katzen auf eurer eigenen Insel habt), so steht eure Chance bei knapp 1/1000. Fans des neuen Katzen-Bewohners Gunnar dürften diesen Schmerz kennen.

0,0075% - Ihr teilt euch einen Geburtstag mit gleich zwei eurer Insel-Bewohner: Das wohl Seltenste, was euch in New Horizons passieren kann, ist, dass gleich zwei eurer Insel-Bewohner sich einen Geburtstag teilen, der auch noch mit eurem übereinstimmt. Für viele Spieler ist das allerdings überhaupt nicht möglich, denn es gibt nur vereinzelte Tage, an denen überhaupt zwei Bewohner gleichzeitig Geburtstag haben können. Wenn ihr nicht zufällig an einem dieser Tage geboren seid, bleibt euch die Möglichkeit des Trippel-Geburtstags in Animal Crossing: New Horizons leider verwehrt.

Das Kirschblütenfest neigt sich dem Ende zu

Aktuell könnt ihr in Animal Crossing die umherfliegenden Kirschblüten fangen, um daraus schicke Gegenstände zu basteln. Das Event läuft allerdings nur noch bis zum 10. April 2021, also solltet ihr euch ranhalten. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr schon alle Rezepte gesammelt habt, kann euch unser Guide zum Kirschblütenfest aushelfen.

