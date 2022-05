Bei Ebay könnt ihr gerade durch den Gutscheincode POWERTECH22 bis zum 1. Juni eine große Auswahl an Technikprodukten 10 Prozent (bis maximal 50 Euro) günstiger bekommen. Darunter befinden sich auch eine ganze Reihe an Apple-Geräten. Zum Beispiel gibt es das Apple iPhone 13 mit 128 GB für 769 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist das Smartphone gerade nirgendwo sonst so günstig zu bekommen.

Natürlich gibt es auch noch viele andere Apple-Produkte günstiger, vom Apple iPad bis hin zu den Apple AirPods. Hier eine kleine Auswahl an Angeboten:

Beachtet dabei, dass die Aktion zwar bis zum 1. Juni läuft, einzelne Artikel aber natürlich schon vorher ausverkauft sein können. Zwar stammen die genannten Deals allesamt von größeren Ebay-Händlern, auch deren Vorrat ist aber zum Teil eng begrenzt.

Was bietet das Apple iPhone 13?

Der größte Vorteil des Apple iPhone 13 im Vergleich zum Vorgänger ist der neue A15 Bionic Chip. Dieser ist durch seine fünf Grafikprozessoren (im Vergleich zu vier beim iPhone 12) vor allem bei anspruchsvollen Anwendungen deutlich im Vorteil. Das OLED-Display bietet zwar weiterhin eine Auflösung von 2532 x 1170 Pixeln, wird aber deutlich heller, was vor allem im Freien bei hellem Sonnenlicht von Vorteil ist. Auch die Kamera wurde verbessert, sie kommt nun beispielsweise besser mit schlechter Beleuchtung zurecht.

Weitere Gutschein-Angebote: Nintendo Switch OLED & mehr

Natürlich gibt es in der Gutscheinaktion auch neben Apple-Podukten noch eine ganze Menge interessante Angebote. Zum Beispiel bekommt ihr sowohl die Nintendo Switch OLED als auch die normale Nintendo Switch zu günstigen Preisen. Die Übersicht über sämtliche Gutscheincode-Angebote findet ihr hier: