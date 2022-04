Ein Herz für Refurbished! Nachhaltigkeit zu leben ist nicht immer leicht. In manchen Lebensbereichen ist es sogar ziemlich schwer, einen grünen Fußabdruck zu hinterlassen, gerade dann, wenn man eben nicht täglich im Lotto gewinnt. Ein kleiner Beitrag ist hier zumindest Refurbished: Produkte werden komplett neu aufbereitet und wiederverwendet. So entkommen sie der Schrottpresse, obwohl sie noch voll funktional sind - und ihr könnt sogar noch dabei sparen. Hier gibt's zum Beispiel die Apple Watch Series 6 oder 7!

Die Apple Watch Series 6

Die Smartwatch von Apple hat mittlerweile einen festen Platz im Leben vieler iPhone-Nutzer. Die Gründe sind vielseitig, ganz oben steht natürlich die perfekte Implementation in das allbekannte Apple-Universum, da sich die Uhr lückenlos einfügt und synchronisiert. Dabei bringt die Series 6 natürlich auch alles mit, was man an hoher Qualität gewohnt ist. Eine einfach Bedienung, hochwertige Verarbeitung und Materialien. Das Gehäuse ist beispielsweise aus Edelstahl.

Dank OLED-LTPO-Touchscreen könnt ihr selbst bei Tageslicht alles gut erkennen und seid jederzeit top connected. Zusätzlich bietet die Series 6 natürlich auch all die medizinischen Messfunktionen, wegen denen die Smartwatches überhaupt so schnell Anklang gefunden haben. Blutdruck, Sauerstoff, Luftdruck, Herzfrequenz, Puls - euer Gesundheitszustand wird jederzeit überprüft; und falls ihr mal nach ein paar Stunden Schreibtischarbeit ein paar Schritte gehen solltet, werdet ihr auch benachrichtigt. Was das angeht, kann die Apple Watch nahezu alles, vermutlich verbrennt sie sogar noch Fettzellen, wenn ihr sie mal auf einen Marathonlauf mitnehmt.

Die Apple Watch Series 6 in Graphit gibt es jetzt für nur 454 Euro bei eBay von einem verifizierten Verkäufer mit über 99% positiven Bewertungen.

Neuwertig und Modern: Die Series 7

Die Apple Watch Series 7 ist wie neu, kommt mit schwarzem Magnetarmband und Aluminiumgehäuse. Das Display ist nochmals etwas schärfer als bei der Series 6, der Akku bringt euch mit 18 Stunden Laufzeit ebenfalls locker durch den Tag. WLAN, NFC, Bluetooth und Co. sind natürlich mit an Bord, ebenso wie GPS. Wie auch schon die Vorgänger ist die Apple Watch wasserdicht und kann so auch gerne mal mit in die Badewanne genommen werden.

Die Series 7 kommt nochmals mit einigen Zusatzfunktionen, sie zählt eure Kalorien, Schritte und Aktivitäten, sie überwacht euren Schlaf und gibt euch Tipps, wie ihr euren Alltag gesünder gestalten könnt. Dank zahlreicher Design-Möglichkeiten könnt ihr sie ganz nach Belieben gestalten - lieber Ziffernblatt oder Digital? Mit Wetteranzeige oder einfach schlicht? Ihr habt die Wahl! Die Apple Watch Series 7 gibt es jetzt refurbished für nur 449 Euro bei eBay. Auch hier natürlich von einem verifizierten Verkäufer mit 99,9% positiven Rückmeldungen bei über 60.0000 Bewertungen!

Nachhaltig sparen mit eBay refurbished

Produkte, die ihr bei eBay refurbished findet sind nicht perfekte oder generalüberholte Artikel. Dabei garantiert euch eBay, dass alle Artikel voll funktionstüchtig sind. Je nachdem in welchem Zustand sie sind, werden sie in eine von vier Stufen aufgeteilt: Zertifiziert, Hervorragend, Sehr gut und Gut.

Ein weiterer Vorteil von refurbished-Artikeln: Versand und Rückversand sind kostenfrei, ihr habt ein Rückgaberecht von 30 Tagen und habt natürlich auch den eBay-Käuferschutz! Nachhaltig ist das Ganze dabei auch noch.