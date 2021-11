Auch auf Ebay gibt es zum Black Friday beziehungsweise zur Cyber Week günstige Gaming-Angebote. So könnt ihr jetzt FIFA 22 in der PS5-Version für nur 37,50 Euro versandkostenfrei bekommen. Laut Vergleichsplattformen gab es EAs Fußballspiel in dieser Version, die zum Release 79,99 Euro kostete, bislang nirgendwo sonst so günstig. Bei großen Händlern wie Amazon oder MediaMarkt liegt der Angebotspreis zum Black Friday bei 49,99 Euro (während die PS4-Fassung bei MediaMarkt für 39,99€ zu haben ist).

Anbieter ist der größere Ebay-Händler Sbdirect24, der häufiger günstige Gaming-Angebote bringt. Er hat auf Ebay derzeit 98,2 Prozent positive Bewertungen. Wie lange das Angebot verfügbar sein wird, ist schwer zu sagen. Ein offizielles Ablaufdatum gibt es nicht, aber wir gehen davon aus, dass es in relativ kurzer Zeit ausverkauft sein wird.

Was taugt die PS5-Version von FIFA 22?

Die PS5-Version weist im Vergleich zur PS4-Fassung nicht nur grafische Verbesserungen wie deutlich bessere und lebensechtere Animationen auf, sondern bietet mit dem sogenannten Machine Learning auch ein neues Feature, das relevant fürs Gameplay ist: Die KI lernt mit der Zeit dazu und passt sich an unsere Spielweise an. Das soll verhindern, dass wir immer auf die gleiche Weise erfolgreich sind, und so zu einem realistischeren Spielablauf führen.

Ansonsten hat sich bei FIFA 22 sowohl in der PS4- als auch in der PS5-Version seit dem letzten Jahr nicht allzu viel getan. Als Variante des Karrieremodus ist der Create a Team-Modus dazugekommen, in dem wir unseren eigenen Verein erschaffen können. Vom Straßenfußball gibt es nun eine spaßige neue Arcade-Variante. Allerdings sind auch ein paar Nationalmannschaften (vor allem aus Asien und Afrika) aus dem Spiel geflogen. Mehr erfahrt ihr in unserem Test:

