'Es ist verdammt brillant': God of War-Regisseur Cory Barlog ist begeistert von dem Spiel, an dem er gerade arbeitet

God of War zählt zu den Sony Santa Monica-Hits, aber was kommt als nächstes?

Cory Barlog zeichnet für mehrere God of War-Teile verantwortlich und arbeitet aktuell an einem neuen, bisher noch unangekündigten Spiel. Aber das befindet sich offenbar auf einem guten Weg und was der Game Director da so auf X/Twitter postet, klingt, als ginge die Arbeit gut voran. Leider wissen wir immer noch nicht besonders viel darüber, aber uns läuft bei diesen überschwänglichen Worten schon das Wasser im Mund zusammen.

God of War-Director feiert nächstes Spiel und sein Team jetzt schon extrem

Darum geht's: Nach dem Soft-Reboot der God of War-Reihe im Jahr 2018 hat sich Cory Barlog erst einmal von der Position des Game Directors verabschiedet, bei Ragnarök war er nur noch Produzent. Aktuell arbeitet er nämlich an einem anderen Spiel und das wohl schon auch ein paar Jahre. So langsam nimmt dieser Titel aber offensichtlich Gestalt an.

Das sagt Cory Barlog: Neben dem abschließenden "Videospiele sind cool" und einem blauen Herz-Emoji bekommen wir noch ein paar vielsagende Worte der Freude.

"Ich sehe bei diesem Ding, an dem ich gerade arbeite, wie einige frühe Dinge zusammen kommen und GOTTVERDAMMT, die Leute, mit denen ich bei Sony Santa Monica zusammenarbeiten darf, sind einfach nur mehr als fucking brillant."

Mehr gibt es leider nicht. Wir wissen also leider nicht, was genau sich da jetzt zusammen fügt, woran hier gearbeitet wird oder wieso die Leute in diesem Fall so brillant sind. Es klingt aber natürlich gut und vor allem so, als wäre hier eine Hürde überwunden worden. Anscheinend auch noch auf eine besonders coole oder schlaue Art und Weise.

Wissen wir vielleicht doch schon mehr? Cory Barlog wäre nicht Cory Barlog, wenn er nicht selbst schon vor Jahren haufenweise kryptische Tweets zum nächsten Spiel des God of War-Machers abgesetzt hätte.

Womöglich kennen wir mit Envelope auch schon den Titel. Gerüchteweise soll das nächste Spiel des God of War-Directors ein Science-Fiction-Spiel werden.

Aber freut euch lieber nicht zu früh: Selbstverständlich handelt es sich bei alledem noch um nichts Handfestes. Es gibt noch gar keine offizielle Ankündigung oder irgendetwas in dieser Richtung. Ihr solltet all die Gerüchte und Andeutungen dementsprechend mit Vorsicht genießen. Aber nichtsdestotrotz klingen solche Aussagen natürlich immer sehr vielversprechend.

Was für ein Spiel wünscht ihr euch von Cory Barlogs Sony Santa Monica-Studio als nächstes?