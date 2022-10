Dieses 12 Jahre alte Xbox 360-Spiel ist einer der aktuellen Xbox-Bestseller

In regelmäßigen Abständen werden die jeweiligen Bestseller auf der Xbox bekanntgegeben. Die aktuellste bringt dabei doch eine größere Überraschung, das Spiel auf Platz 1 ist nämlich Alien vs. Predator. Das ist mit seinen 12 Jahren schon über eine Dekade alt und ist damals auf der Xbox 360 erschienen.

Wie wird ein 12-jähriges Spiel zum Beststeller?

Für das Revival des Shooters gibt es wahrscheinlich zwei besonders ausschlaggebende Gründe: Zum anderen läuft gerade ein Sale und ihr bekommt es schon für 4,99 Euro statt 14,99 Euro. Zum anderen dürfte Prey (2022), der fünfte Teil der Predator-Filmreihe, viele Leute zum Kauf des Shooters motiviert haben. Die Abwärtskompatibilität der Xbox macht es natürlich möglich, das Spiel zu spielen.

Das Game erschien erstmals am 16. Februar 2010 und ist ein First-Person Shooter, der euch gleich drei komplette Kampagnen liefert. In einer davon spielt ihr einen Space Marine, die nächste konzentriert sich besonders auf die Aliens und die letzte im Bunde noch auf die Predators.

Zudem bietet das Spiel noch einen Multiplayer- und sogar einen Koop-Modus, in dem ihr euch gemeinsam mit euren Freund*innen durch Horden der titelgebenden Monster ballern könnt.

Vom Alten zum Neuen: Hier seht ihr den ersten Trailer zum neusten angekündigten Alien-Shooter Dark Descent:

Nicht das einzige Comeback

Auch wenn Alien vs. Predator zum seinem Release eher für gemischte Reaktionen gesorgt hat, hat es sich wohl dennoch einige Fans erhalten, die dieses Comeback jetzt noch einmal möglich gemacht haben. Dabei ist es lange nicht das einzige "Retro"-Spiel, das so auf der Xbox sein Revival feiert. Immer wieder klettert ein älteres Game, vor allem während eines Sales, so an die Spitze. Zuletzt waren das besipielsweise auch die Klassiker Call Of Duty: Black Ops 2 und Skate.

Wie findet ihr diese kleine Retrowelle? Schlagt ihr bei solchen Angeboten auch direkt zu?