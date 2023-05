Diablo 4-Fan zeichnet Weltkarte, die viel schöner ist als die im eigentlichen Spiel

Ein Diablo-Fan hat aus Sanktuario ein echtes Kunstwerk gemacht.

Die Weltkarte in Diablo 4 ist vor allem eins: zweckmäßig. Verästelte Linien zeigen an, wie wir von A nach B kommen. Was die Ästhetik anbelangt und auch mit Blick auf kleine liebevolle Details drumherum, lässt die Karte aktuell aber ein wenig zu Wünschen übrig – zumindest, wenn es nach uns geht. Schönheit liegt natürlich im Auge des Betrachters.

Wie liebevoll sich eine Weltkarte für Diablo 4 gestalten lässt, haben wir jetzt auf Reddit gefunden. Fan und Redditor Enginsakarya hat eine handgezeichnete Illustration von Sanktuario angefertigt, die ein echtes Kunstwerk ist.

Diablo 4-Weltkarte wird zum Kunstwerk

Wir wurden bei seiner Zeichnung an historische Welt- oder Seekarten aus dem Viktorianischen Zeitalter (19. Jahrhundert) erinnert, die zwar aus heutiger Sicht natürlich wenig genau, dafür handwerklich umso beeindruckender sind.

Hier könnt ihr euch das Ergebnis anschauen:

Zu sehen sind auf der Karte aber nicht nur die beiden Kontinente Sanktuarios. Im unteren Bereich wurde Engel Inarius verewigt, bekannt als der Schöpfer Sanktuarios. Oben Dämonin Lilith, das große Übel aus Diablo 4, mit der Inarius zusammen die Nephalem gezeugt hat – also die Held*innen, die wir im Action-RPG verkörpern.

Wie hat er das gemacht? Die Karte hat Enginsakarya mit Hilfe der Ipad-App Procreate zunächst handgezeichnet und dann später nachkoloriert. Wollt ihr euch noch weitere Werke von ihm anschauen, findet ihr seine Online-Ausstellung auf Etsy – wo er die Diablo 4-Karte übrigens auch ab 70 Euro verkauft.

Karten sind in Spielen zwar oft nur ein Mittel zum Zweck, geben sich Entwicklerstudios aber wie beispielsweise bei der schön gezeichneten Map aus Elden Ring oder im Falle der klar verständlichen und übersichtlichen Karte von Metroid Dread viel Mühe, hebt das zumindest auch bei uns den Spielspaß.

Wie findet ihr die handgezeichnete Diablo 4-Karte und würdet ihr euch auch wünschen, dass Blizzard in Sachen Kartenästhetik noch ein wenig nachbessert?