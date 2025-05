Dieses Teil an unseren USB-Kabeln haben wir jeden Tag vor Augen, doch wofür ist es eigentlich gut? Es ist definitiv wichtiger als ihr glaubt

Habt ihr euch je gefragt, wofür die schwarzen Zylinder an einigen Kabeln eigentlich gut sind? (Bild: Pixabay)

Viele Ladekabel weisen kurz hinter dem Anschluss einen kleinen Zylinder aus Plastik auf. Der ist natürlich nicht aus ästhetischen Zwecken da und erfüllt eine wichtige Aufgabe. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, was das eigentlich ist, findet ihr hier und heute die Antwort.

Das macht der kleine Zylinder am Kabel

So heißt das Teil: "Kleiner Zylinder aus Plastik" ist natürlich nicht die offizielle Bezeichnung des Bauteils. Tatsächlich handelt es sich dabei um einen sogenannten "Mantelwellenfilter" oder auch "Entstörfilter". Wie es der Name schon verrät, soll das Gerät also etwas filtern.

Und dabei handelt es sich wiederum um elektromagnetische Wellen. Viele Geräte wie Computer können andere elektronische Geräte und beispielsweise auch das WLAN-Netz theoretisch stören. Das liegt daran, dass sie die zuvorgennanten Wellen erzeugen.

Diese Wellen können von Ladekabeln wie von einer Antenne weitergeleitet und an die Umgebung abgestrahlt werden. Und genau das soll der Mantelwellenfilter eben verhindern. Der besteht zu diesem Zweck natürlich nicht nur aus Plastik.

Im Inneren des Zylinders befindet sich nämlich ein Kern aus Ferrit. Das Material ist elektrisch kaum leitend und dadurch bestens geeignet, die elektromagnetischen Wellen zu absorbieren und die Störungen zu dämpfen.

Bei vielen Kabeln ist ein solcher Mantelwellenfilter von Haus aus angebracht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen solchen Filter separat zu kaufen und dann eigenhändig an einem Kabel zu befestigen.

Die meisten Geräte dieser Art kosten etwa um die 10 Euro und werden entweder direkt um das betroffene Kabel gelegt oder zwischen Kabel und Gerät gesteckt.

Solltet ihr also das Gefühl haben, dass euer WLAN-Netz oder eure elektronischen Geräte regelmäßig solchen Störungen unterliegen, wenn ihr beispielsweise euren PC oder eure Konsole anmacht, könnte es an den Wellen liegen. Ein Mantelwellenfilter kann in solchen Fällen Abhilfe schaffen.

Wusstet ihr schon, wofür das Teil gebraucht wird? Hattet ihr vielleicht sogar schonmal Probleme, weil ein solcher Filter gefehlt hat?