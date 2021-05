Es gibt wieder neue Spitzenpreis-Schnäppchen zu schlagen. Dieses Mal bietet euch ebay einige großartige Angebote dank der »Powertech«-Aktion an. Nutzt einfach bei teilnehmenden Shops den entsprechenden Gutscheincode und schon bekommt ihr ein paar aktuelle, sowie absolute Bestpreise serviert.



So funktioniert die Aktion: Nutzt im Warenkorb den Gutscheincode POWERTECH21 und ihr erhaltet 10 Prozent Rabatt. Das Angebot gilt bis zum 2. Juni 2021 oder solange der Vorrat reicht. Beachtet zudem, dass es maximal 50 Euro Rabatt gibt und ihr den Gutscheincode mit einem Account nur zwei Mal einlösen könnt.

Nintendo Switch für nur 319,50 Euro

Aktuell nirgends günstiger: Bei ebay bekommt ihr die Nintendo Switch in Grau oder Neon-Rot / Neon-Blau mit dem Gutschein für nur 319,50 Euro. Damit spart ihr rund 20 Euro gegenüber dem nächstbesten Anbieter. Zuletzt war die Konsole zudem wieder seltener auf Lager und hatte stets ein paar Wochen Lieferzeit.



Es handelt sich hierbei um die Nintendo Switch in der verbesserten Version von 2019. Diese verfügt im Vergleich zur Release-Version unter anderem um eine effizienter genutzte Hardware, was zu einer längeren Akkulaufzeit führt.



Verkauft wird die Nintendo Switch von sbdirect24. Dieser Shop ist stets Teil der offiziellen ebay-Angebotsaktionen und überzeugt mit 98,4 Prozent positive Bewertungen bei über 36.000 abgegebenen.

Xbox Series S zum aktuellen Bestpreis

Top-Angebot: Beim ebay-Shop sbdirect24 bekommt ihr nicht nur die Nintendo Switch günstiger. Dort erhaltet ihr zudem auch die Xbox Series S so günstig, wie derzeit nirgendwo sonst. Diese kostet im Angebot nur 269,10 Euro.



Die Xbox Series S bietet 1440p-Gaming und 512 GB Speicherplatz. Es handelt sich zudem um eine Konsole, die ohne Laufwerk auskommt.

