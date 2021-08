In den sogenannten WOW!-Angeboten bei Ebay gibt es gerade neben vielen weiteren Produkten wie Fernsehern, Kameras und Smartphones auch ein paar interessante Gaming-Angebote. Zum Beispiel bekommt ihr die Nintendo Switch Lite und den Sony DualSense Controller für die PS5 in der schwarzen Version zu einem guten Preis, und zwar natürlich als Neuware. Hier geht's zur Übersicht über alle WOW!-Angebote:

Ebay: Zu den WOW!-Angeboten

Weder Ebay noch die betreffenden Händler machen momentan Angaben dazu, wie lange die Deals gelten. In der Regel sind WOW!-Angebote maximal für ein paar Tage verfügbar.

Nintendo Switch Lite für 177€

Die Nintendo Switch Lite bekommt ihr für 177 Euro. So günstig gibt es die Handheld-Konsole laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst. Das Angebot gilt allerdings nur für die graue Version. Der Versand ist kostenlos. Anbieter ist der größere Ebay-Händler Sbdirect24 mit 98,3 Prozent positiven Bewertungen, der häufiger durch günstige Gaming-Angebote auffällt.

Nintendo Switch Lite (grau) für 177€ bei Ebay

Sony DualSense Midnight Black für 57,95€

Den PS5-Controller Sony DualSense in der Farbe Midnight Black gibt es in den WOW!-Angeboten für 57,90 Euro. Auch in diesem Fall wird kostenlos geliefert. Zumindest dann, wenn man die Versandkosten bei anderen Händlern mit einberechnet, bekommt ihr den Controller laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst so günstig, und zwar weder in dieser noch in einer der beiden anderen Farben.

Sony DualSense PS5-Controller (Midnight Black) für 57,95€ bei Ebay

Sony DualSense mit Ratchet & Clank bei MediaMarkt

Den Sony DualSense könnt ihr alternativ gerade auch bei MediaMarkt im Angebot bekommen, und zwar im Bundle mit dem PS5-Exklusivhit Ratchet & Clank: Rift Apart. Beides zusammen gibt es für 99,99 Euro. Das Spiel bekommt ihr laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo für weniger als 53,85 Euro inklusive Versand. Falls ihr es euch sowieso holen wollt, seid ihr mit dem Bundle also noch etwas besser dran als mit dem Ebay-Angebote für den Controller. Der Deal gilt für alle drei Farben des DualSense und läuft noch bis zum 15. August.

MediaMarkt: Sony DualSense PS5-Controller + Ratchet & Clank: Rift Apart für 99,99€