Was heißt denn eigentlich „Refurbished“? Das Wort bedeutet auf Deutsch so viel wie „renoviert“. Es handelt sich dabei um gebrauchte Technik, die aufbereitet und teilweise generalüberholt wurde. Hier findet ihr alles von Smartphones bis hin zu Haushaltsgeräten und selbstverständlich auch Gaming-Zubehör. Um den Rabatt zu bekommen braucht ihr nur den Gutscheincode REFURB21.

Sparen mit Refurbished

Der Vorteil von Refurbished-Produkten ist in erster Linie, dass diese günstiger sind, als neu. Dabei gibt es sogar noch vier Kategorien: Zertifiziert, Hervorragend, Sehr gut und Gut. Zertifizierte Artikel sind am teuersten, Produkte mit dem Label „Gut“ am billigsten. Die Geräte sind allerdings alle 100% funktionsfähig, unabhängig von ihrer Einordnung. Der einzige Unterschied sind eventuelle Gebrauchsspuren und nicht originales Zubehör wie z.B. Ladekabel.

Die Verkäufer der Refurbished-Artikel werden von ebay streng überwacht, damit Qualität und Funktionalität gewährleistet werden. Ihr habt sogar ein Jahr Garantie auf die überholten Artikel. Der Versand ist übrigens kostenlos.

Die Rabattaktion geht vom 18. bis zum 29. November und wie schon erwähnt braucht ihr den Gutscheinocode REFURB21. Der maximale Nachlass, den ihr mit diesem Gutschein bekommen könnt ist 50 Euro, aber dafür könnt ihr ihn bis zu zwei mal verwenden.

Apple iPhone 12 Mini 256 GB

Eines der Produkte, für das ihr den Gutschein verwenden könnt, ist das Apple iPhone 12 Mini. Das Modell ist gerade erst ein Jahr alt, also noch sehr aktuell. Wie im Namen steht, ist es die kleinere Version des iPhone 12, der Bildschirm spannt gerade mal 5,4 Zoll, also umgerechnet etwa 14 Zentimeter. Der kleine Bildschirm ist vielleicht nicht für jeden, aber perfekt für Leute mit ebenso kleinen Händen oder Taschen.

Trotz der kompakten Größe steckt in dem Smartphone viel drin: Insbesondere eine 3D Depth Camera, die Filmaufnahmen in 4K machen kann. Damit ihr eure hochauflösenden Videos auch speichern könnt, hat das iPhone eine Speicherkapazität von 256 GB.

Mit dem Gutscheincode bekommt ihr das iPhone 12 Mini in der Qualität "Hervorragend" für 566,10 Euro. Zusätzlich könnt ihr außerdem zwischen den Farben Blau, Schwarz, Rot, Weiß oder Grün wählen.

Samsung Galaxy S10e G970F 128GB

Wem das iPhone 12 Mini zu klein ist oder wer Android-Smartphones bevorzugt, dem steht stattdessen das Samsung Galaxy S10e zur Auswahl. Zwar kann es nicht mit einer 4K-fähigen Kamera protzen, ist aber mit 270,- Euro inklusive Gutschein deutlich preisgünstiger. Genau wie das iPhone wurde auch das Samsung Galaxy 10e in die Qualitätskategorie "Hervorragend" eingestuft.

Immerhin hat die Kamera aber immer noch 16 Megapixel und die Speicherkapazität ist 128GB. Auch hier könnt ihr zwischen verschiedenen Farben wählen, in diesem Fall Blau, Grün, Schwarz, Weiß und Gelb.

Weitere Refurbished-Schnäppchen

Neben Smartphones gibt es noch eine lange Liste an anderen Produkten, auf die ihr den Gutschein anwenden könnt. Darunter sind zum Beispiel:

