Bei Ebay bekommt ihr gerade den 55 Zoll großen 4K-Fernseher Sony KE-55XH9005 für nur 679 Euro im Angebot. Nach Angaben von Idealo gab es weder dieses Modell noch den nahezu identischen Sony KD-55XH9005 je zuvor so günstig. Der Versand ist kostenlos. Anbieter ist der Elektronikhändler Medimax mit 98,9 Prozent positiven Bewertungen auf Ebay. Wie lange der Deal dauert, ist unklar. Gut möglich, dass er schlicht so lange verfügbar ist, bis die Vorräte aufgebraucht sind.

Sony KE-55XH9005 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 679 Euro bei Ebay

Was bietet der Sony XH9005?

Bild: Der Sony XH9005 ist ein 4K-Fernseher aus 2020, der qualitativ am oberen Ende der Mittelklasse steht. Das bedeutet: Mit den deutlich teureren OLED-TVs kann er nicht ganz mithalten, aber ansonsten muss er sich vor kaum einem Modell verstecken. Das liegt unter anderem an einem VA-Display mit sehr hohem Kontrast, Full Array Local Dimming und einer ansehnlichen Spitzenhelligkeit von über 700 cd/m2, was der Darstellung von HDR-Inhalten zugute kommt. Für seinen Preis bietet der Sony XH9005 damit ein hervorragendes Bild.

Gaming: Als Gaming-Fernseher macht der Sony XH9005 aufgrund seines niedrigen Input Lags von 7 ms bei 120 Hz und 15 ms bei 60 Hz eine gute Figur. Außerdem besitzt er zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, die mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K bei bis zu 120 Hz ermöglichen. Hier gibt es allerdings Einschränkungen: Bei 4K 120 Hz und Farbauflösung 4:4:4 kommt es zu Einbußen in der Bildqualität wie verschwommener Schrift. Das Problem wurde seit dem Release durch Updates reduziert, aber nicht beseitigt.

Nachfolger Sony X90J: Der Sony XH9005 hat mit dem Sony X90J inzwischen einen Nachfolger bekommen. Bei diesem gibt es die oben beschriebenen Einschränkungen bei HDMI 2.1 nicht mehr. Bei der Bildqualität sind die Unterschiede nicht sonderlich hoch, hier schneidet der X90J dank noch höherem Kontrast nur ein bisschen besser ab. Der Input Lag fällt mit 18 ms bei 60 Hz und 11 ms bei 120 Hz jedoch etwas höher aus. Vor allem aber ist der Sony X90J deutlich teurer: Für 55 Zoll zahlt ihr bei den meisten Händlern rund 1.400 Euro.

