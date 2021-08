Seit März 2021 gibt es bei eBay eine Neuheit. Der Online-Marktplatz hat ein neues eBay-Programm aufgesetzt, das zertifizierte und generalüberholte Markenartikel anbietet. Dabei gibt es bis zu 30 Prozent Rabatt im Vergleich zur UVP, wodurch ihr das ein oder andere Technik-Schnäppchen schlagen könnt.



Das müsst ihr über das eBay-Programm wissen: Die verkauften Produkte sind garantiert wie neu und beinhalten ein Jahr Verkäufergarantie. Des Weiteren ist der Versand kostenlos und ihr habt ein 30-tägiges Rückgaberecht.



Ebay verspricht, dass zertifiziert generalüberholte Artikel vom Hersteller oder einem vom Hersteller zugelassenen Anbieter professionell geprüft, gereinigt, generalüberholt und inklusive Zubehör neu verpackt werden.



Somit werden Produkte in einem neuwertigen, einwandfreien Zustand angeboten.

Alle Artikel im eBay B-Ware Center

Razer Raiju Ultimate 2019 Wireless-Controller

Top-Preis: Bei eBay bekommt ihr den Razer Raiju Ultimate 2019 generalüberholt und zertifiziert für nur 99,99 Euro.

Razer Raiju Ultimate 2019 für 99,99 Euro kaufen

Das bietet der PS4-Controller: Der Wireless-Controller Razer Raiju Ultimate von 2019 bietet eine hohe Anpassungsvielfalt. Der Controller bietet austauschbare Sticks (mit unterschiedlichen Höhen), ein geneigtes Steuerkreuz, eine optionale Tastensperre, zwei Pedals auf der Unterseite und zwei Zusatztasten zwischen den Triggern.



Razer hat beim Raiju Ultimate Mecha-Tactile-Tasten verbaut, die mit weicher Federung und taktilem Feedback überzeugen. Der Wireless-Controller hat ein Gewicht von 370g und ihr könnt ihn an der PS4 und PS5 (allerdings nur bei PS4-Spielen) nutzen.

Pro spezielles Quick-Control-Panel

spezielles Quick-Control-Panel vier Multifunktionstasten

vier Multifunktionstasten per App programmierbare Tastenbelegung

per App programmierbare Tastenbelegung Aktionstasten mit taktilem Feedback

Aktionstasten mit taktilem Feedback viele Extras Contra manchmal Verbindungsprobleme im kabellosen Betrieb

Jabra Elite Active 65t In-Ear Bluetooth-Kopfhörer

Das kosten die Kopfhörer: Als generalüberholte zertifizierte B-Ware kosten die Jabra Elite Active 65t nur 59,99 Euro.

Jabra Elite Active 65t für 59,99 Euro kaufen

Das erwartet euch: Die Jabra Elite Active 65t werden mit drei earGel-Sets in vier verschiedenen Größen ausgeliefert. Damit soll ein optimaler Komfort gewährleistet werden. Die Bluetooth-Kopfhörer bieten bis zu fünf Stunden Akkulaufzeit und bis zu 15 Stunden in Verbindung mit dem Ladeetui. Jabra verspricht eine zuverlässige Verbindung per Bluetooth 5.0.



Die Kopfhörer sind auch bestens für Sport geeignet und es gibt die Möglichkeit die Mithör-Funktion zu aktivieren, wodurch ihr hört, was um euch herum passiert.

Mikrofonkonzept: 4 x MEMS

Windgeräuschunterdrückung: Ja, 4-Mikrofon-Technologie + offene Akustikkammer-Bauweise

Reduzierung von Umgebungsgeräuschen: Ja, 4-Mikrofon-Technologie

Mikrofon-Frequenzbereich: 100 Hz bis 10 kHz

Mikrofonempfindlichkeit: -38 dBV/Pa

Lautsprechergröße: 6,0 × 5,1 mm

Frequenzbereich des Lautsprechers: 20 Hz bis 20 kHz

Sound Codec: AAC (Advanced Audio Coding)