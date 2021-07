Bei Ebay gibt es gerade die Xbox Series S in generalüberholtem Zustand günstig im Angebot. Wie viel genau ihr zahlen müsst, ist dabei gar nicht so leicht zu sagen. Der reguläre Preis beträgt 219 Euro, mit dem Rabattcode PERFECTEBAY3 bekommt ihr jedoch zusätzlich drei Prozent Rabatt, was den Preis auf 212,43 Euro senkt. Hinzu kommen 5,90 Euro Versandkosten, sodass ihr insgesamt bei 218,33 Euro landen würdet. Der Händler akzeptiert jedoch auch Preisvorschläge, sodass ihr mit etwas Glück deutlich günstiger wegkommen könnt.

Xbox Series S (generalüberholt) für 218,33€ inkl. Versand bei Ebay

Bei generalüberholten Geräten handelt es sich zumeist um Geräte aus Kundenrücksendungen, die geprüft, gereinigt und bei Bedarf repariert werden. Der Vorrat bei solchen Angeboten ist normalerweise eng begrenzt. Ihr solltet also damit rechnen, dass die Konsole bald ausverkauft ist.

Anbieter ist der größere Händler Favorio mit 99,6 Prozent positiven Bewertungen, der sich auf generalüberholte Geräte und B-Ware spezialisiert hat und sowohl auf Ebay als auch auf Amazon aktiv ist. Mehr könnt ihr auf der Homepage von Favorio erfahren.

Was bietet die Xbox Series S?

Die Xbox Series S verfügt im Gegensatz zur Xbox Series X nicht über ein Disc-Laufwerk. Sie ist zudem deutlich leistungsschwächer und nicht auf das Spielen in 4K, sondern auf Auflösungen bis 1440p ausgelegt. Einen detaillierten Vergleich der beiden Konsolen findet ihr hier:

69 2 Mehr zum Thema Xbox Series S vs. Xbox Series X: Microsofts Next Gen-Konsolen im Vergleich

Als hauptsächlich genutzte Spieleplattform ist die Xbox Series S aufgrund ihrer Einschränkungen nur für Gelegenheitsspieler:innen zu empfehlen. Für alle anderen kann sie aber eine sinnvolle Ergänzung sein. Falls ihr beispielsweise bereits eine PS5 habt, aber gelegentlich auch mal ein Xbox-exklusives Spiel zocken wollt, kann es sinnvoller sein, eine günstige Xbox Series S zu kaufen, statt knapp 500 Euro für die Xbox Series X auszugeben. Das hängt aber natürlich auch davon ab, wie wichtig euch die bestmögliche Grafikqualität ist.

Xbox Series S (generalüberholt) für 218,33€ inkl. Versand bei Ebay