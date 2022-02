In den sogenannten WOW!-Angeboten bei Ebay könnt ihr gerade den 4K-Fernseher Samsung QLED Q72A in der Größe 55 Zoll für nur 699 Euro bekommen, und zwar selbstverständlich als Neuware. Laut Vergleichsplattformen gibt es gerade weder dieses Modell noch den sehr ähnlichen Samsung Q70A irgendwo anders günstiger. Zum Vergleich: Bei Amazon läuft gerade eine Rabattaktion mit Samsung-TVs, der Samsung Q70A in 55 Zoll kostet dort aber noch immer 769 Euro. Den Ebay-Deal findet ihr hier:

Verkäufer ist übrigens der größere, von Samsung autorisierte Händler Medimax mit 99,4 Prozent positiven Bewertungen auf Ebay. Der Versand ist kostenlos. Medimax macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist.

Wie gut ist der Samsung QLED Q72A?

Einordnung des Modells: Der Samsung QLED Q72A ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2021 und eine Variante des Samsung Q70A. Die beiden Modelle unterscheiden sich nur durch den Standfuß und die Farbe voneinander, technisch sind sie identisch.

Bild: Der Samsung Q70A bzw. Q72A bietet eine sehr gute Bildqualität für seinen Preis. Das liegt nicht zuletzt an seinem VA-Panel, das über einen sehr hohen Kontrast verfügt. Hier ist der Q72A sogar dem normalerweise teureren Samsung Q80A deutlich überlegen. Im Vergleich zu diesem fehlt ihm allerdings das Full Array Local Dimming. Wie bei allen Q-Modellen von Samsung sorgt die QLED-Technik für verbesserte Farbdarstellung.

Gaming: Mit einem Input Lag von 5 bis 6 ms bei 120 Hz und 10 bis 11 ms bei 60 Hz ist der Samsung QLED Q72A sehr gut fürs Gaming geeignet. Außerdem gibt es einen HDMI-2.1-Anschluss, durch den mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.

Aufgrund all dieser Eigenschaften ist der Samsung Q70A momentan die Top-Kaufempfehlung der Mittelklasse in unserer TV-Kaufberatung:

