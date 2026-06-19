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GTA 6 vorbestellen: In welchen Shops ihr das größte Spiel des Jahres kaufen könnt

In wenigen Tagen ist GTA 6 endlich zur Vorbestellung verfügbar – in diesen Shops habt ihr die größten Chancen, das Spiel zu bekommen.

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Elias Mohr
19.06.2026 | 07:01 Uhr


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Das jahrelange Warten hat ein Ende – endlich hat GTA 6 einen Releasetermin und kann bald vorbestellt werden! Das jahrelange Warten hat ein Ende – endlich hat GTA 6 einen Releasetermin und kann bald vorbestellt werden!

GTA 6 hat bei vielen von uns schon für eine emotionale Achterbahn gesorgt, bevor es überhaupt erschienen ist. Was haben wir uns aufgeregt über verschobene Releases, über alles vor GTA 6 Memes gelacht und in unsicheren Zeiten dafür gebetet, dass dieses Spiel wirklich so gut wird, wie es aussieht. Doch diese jahrelange Tortur geht nun zu Ende, denn ab dem 25. Juni könnt ihr GTA 6 endlich vorbestellen!

Aber welche Shops solltet ihr dafür im Auge behalten? Der Andrang wird schließlich verdammt groß sein und Rockstar hat leider keine genau Liste abgeliefert, welche Anbieter das Spiel im Vertrieb haben werden.

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In diesen Shops könnt ihr GTA vermutlich vorbestellen

Rockstar macht nur spärliche Angaben dazu, wo ihr neues Epos überall erhältlich sein wird. Lediglich von "digitalen Stores und weiteren ausgewählten Händlern" ist die Rede. Nicht gerade erhellend, denn digitale Stores und Händler gibt es schließlich sehr viele. Wir listen euch hier alle Shops auf, bei denen wir es führ wahrscheinlich halten, dass GTA dort am 25. Juni aufschlägt

Die lange Geschichte von GTA 6

Eigentlich sollte der neue Ableger des Open-World-Klassikers bereits im Herbst 2025 erscheinen und wurde dann zuerst auf Mai 2026 verschoben. Doch überraschend hat Rockstar im November 2025, also dann, wann das Spiel eigentlich erscheinen sollte, angekündigt, dass sich der Release auf den 19. November 2026 verschiebt.

Video starten 8:54 Berge, Sümpfe, Großstadt: Das sind die 6 Regionen von GTA 6!

Schon kurz nach der Verschiebung wurde viele böse und spöttische Zungen laut, die prophezeiten, dass GTA 6 wahrscheinlich erst 2027 erscheinen wird. Doch das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet, denn die Vorbestellungsaktionen starten nächste Woche und Rockstar kann den Termin dieses Mal tatsächlich einhalten.

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Das erwartet euch in GTA 6

Der neue Teil wird in Vice City spielen, einer fiktiven Stadt, die stark an Miami angelehnt ist und im ebenfalls fiktiven Bundesstaat Leonida liegt. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Serie steht außerdem eine Frau im Mittelpunkt der Handlung. Ihr steuert nämlich Lucia Caminos, eine junge Frau, die gerade erst aus dem Knast entlassen wurde. Auch ihr Liebhaber Jason ist als steuerbarer Charakter mit von der Partie.

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Abseits davon erwartet euch das, was ihr von GTA kennt und auch erwartet: Eine riesige Open World, die sich nicht nur auf Vice City selbst beschränkt, sondern auch die Inselgruppe Leonida Key (wohl eine Anspielung auf Florida Keys) und zahlreiche weitere Schauplätze mit ganz unterschiedlichem Ambiente. Egal ob Sumpflandschaften, Gebirge, Industrieviertel oder Küstenregionen, GTA 6 hat alles und euch sind in dieser Welt keine Grenzen gesetzt.

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