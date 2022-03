Nur noch bis zum 16. März könnt ihr euch mit dem Gutscheincode „TECHNIKFREUDE“ bei eBay Rabatt von bis zu 50,- Euro auf zahlreiche Elektroartikel sichern. Das gilt unter Anderem auch für Produkte im eBay Re-Store, in dem ihr viel gebrauchte und generalüberholte Technik günstiger bekommt, als neu.

Darunter befinden sich auch Smartphones und Tablets der Marke Apple, die notorisch für ihre hohen Preise ist. Zum Beispiel bekommt ihr ein iPhone 12 Mini für 479,- Euro und das iPad Pro 2020 für 830,- Euro.

Was ist der eBay Re-Store?

Der eBay Re-Store (eng. “restore”, dt. “widerherstellen, restaurieren”) auch bekannt als eBay Refurbished (dt. „aufbrereitet“) bietet B-Ware und generalüberholte Technik an. Hier gibt es Artikel wie Kundenretouren und Ausstellungsstücke, die noch einwandfrei funktionieren, aber deutlich billiger sind als Neuware.

Die Ware wird durch den Hersteller oder einen autorisierten Shop geprüft, damit garantiert werden kann, dass sie auch zu 100% funktionsfähig ist. Außerdem profitiert ihr von eBay-Käuferschutz und mindestens 30 Tagen Rückgaberecht. Versand und Rückversand sind generell kostenlos.

Im Re-Store bekommt ihr Produkte in verschiedenen Zuständen: Zertifiziert, Hervorragend, Sehr gut und Gut. „Zertifizierte“ Produkte sind vom Hersteller als Neuwertig anerkannt und kommen in Originalverpackung, Ware mit dem Label „Gut“ kann Gebrauchsspuren aufweisen.

iPhone 12 Mini – Ein besonders günstiges iPhone

Kleines OLED-Display mit Große Farben: Das iPhone 12 Mini hat ein kompaktes Display mit gerade mal 5,4 Zoll (13,7 cm), was es perfekt für kleine Hände und Hosentaschen macht. Durch die OLED-Technologie sind Farben besonders leuchtend und Kontraste so scharf wie noch nie.

Zwei Kameras für alle Situationen: Mit einer Weitwinkel- und einer Ultraweitwinkelkamera entgeht euch auf euren Bildern nichts mehr. Sie sorgen für bessere Nachtaufnahmen und können Videos in 10-Bit HDR aufnehmen.

Leistungsstark mit 5G: Der A14 Bionic Chip arbeitet mit einer 16-Core Neural Engine, mit der Billionen von Rechenoperationen pro Sekunde ausgeführt werden können. Über lange Ladezeiten müsst ihr euch keine Gedanken mehr machen, denn auch mehrere Apps gleichzeitig sind für das iPhone 12 kein Problem. Das gilt auch fürs Internet, denn 5G-fähig ist das Smartphone natürlich ebenso.

Die UVP des iPhone 12 Mini mit 128 GB Speicher liegt bei etwa 729,- Euro, aber bei eBay Refurbished kostet es nur 529,- Euro. Mit dem Gutscheincode kommt ihr also auf einen unglaublichen Preis von 479,- Euro. Die angebotenen Smartphones haben den Zustand „Hervorragend“, was bedeutet, dass er höchstens leichte Gebrauchsspuren aufweist und in neutraler oder Originalverpackung geliefert wird.

