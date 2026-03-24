  • Anzeige

Hitster im Angebot: Viele Varianten sind zu Ostern reduziert!

Kaum ein Spiel erobert die Wohnzimmer von uns Deutschen schneller als Hitster – und das völlig zu Recht Wenn ihr zu Ostern mit eurer Familie Musik erraten wollt, stöbert hier mal durch, denn bei MediaMarkt sind einige Versionen gerade richtig günstig!

Greta Arndt
24.03.2026 | 11:28 Uhr

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Zum Thema

vor 36 Minuten

Hitster im Angebot: Viele Varianten sind zu Ostern reduziert!

vor einer Stunde

PS5-Piratenspiel: Dieses Action-RPG liefert, was Skull and Bones gefehlt hat, und ist jetzt günstig!

vor 4 Stunden

Playstation 5 und zwei DualSense-Controller jetzt im unwiderstehlichen Bundle sichern!

vor 5 Stunden

Über 400 Tonies im Sale: Das sind meine Top 10 der besten Figuren, die ihr gerade supergünstig bekommt!

vor 15 Stunden

LEGO hat schon jetzt ein Set zum wahrscheinlich besten Sci-Fi-Film des Jahres
mehr anzeigen