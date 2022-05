Habt ihr euch endlich von dem nie sterbenden Hype um die Nintendo Switch überzeugen lassen? Haltet ihr jetzt nach Angeboten Ausschau, um sie auch zum besten Preis zu bekommen? Dann müsst ihr nicht weitersuchen. Sowohl die Nintendo Switch V2, als auch die Nintendo Switch OLED gibt es jetzt zum super Preis bei eBay.

Mit dem Coupon-Code "POWERTECH22" bekommt ihr 10% Rabatt auf beide Konsolen. Die Nintendo Switch OLED bekommt ihr so für nur 328,50 Euro, bei der weißen Variante handelt es sich dabei um den neuen Tiefstpreis. Die Version in Rot/Blau ist auch selten so billig, nur einmal konntet ihr sie ca. 7 Euro günstiger erwerben. Ihr solltet aber schnell sein, denn die Anzahl der Konsolen ist begrenzt.

Was macht die Nintendo Switch OLED so besonders?

Wie der Name schon sagt, ist der größte Unterschied zur älteren Switch-Konsole das OLED-Display. Das allein macht allerdings schon einiges aus, denn durch die einzelnen Dioden, die den Bildschirm bilden, können sehr lebendige Farben und scharfe Kontraste erzeugt werden. Sogar in einer hellen Umgebung könnt ihr alles gut erkennen, denn das Display hat wesentlich mehr Leuchtkraft als ein herkömmliches LCD-Display.

Das Display allein ist natürlich nicht der einzige Grund, die Nintendo Switch OLED zu kaufen, denn sie bringt alles mit, was die Nintendo Switch so wie so schon zur kleinen Spaßfabrik macht. Dank den abnehmbaren Joy Cons könnt ihr Spiele sowohl unterwegs im Handheld-Modus spielen, als auch daheim auf der Couch, indem ihr die Docking-Station an euren TV anschließt. Dazu gibt es eine riesige Auswahl an Spielen, vom beruhigenden Animal Crossing bis hin zum actionreichen Dark Souls.

Auch in einigen anderen Aspekten ist das OLED-Modell den anderen Switch-Konsolen einen Schritt voraus – insbesondere die 64 GB Speicher, doppelt so viel wie die 32 GB, die in den anderen Versionen verbaut sind. Außerdem verfügt die Docking-Station über einen LAN-Anschluss, damit ihr Spiele noch schneller herunterladen könnt und euch beim online Zocken kein Lag in die Quere kommt. Sogar die Lautsprecher sind verbessert worden.

Soll es doch lieber die Nintendo Switch V2 sein?

Vielleicht habt ihr das jetzt alles gelesen und denkt euch: „Das ist alles schön und gut, aber es ist mir einfach zu teuer.“

Vollkommen verständlich, denn auch mit der normalen Nintendo Switch lässt sich nahezu unendlich viel Spaß haben. Die Version 2 aus dem Jahr 2019 bringt sogar ihre eigenen Verbesserungen gegenüber der Launch-Variante mit: Die Joy-Cons wurden etwas angepasst, um Stick-Drift vorzubeugen, was der Langlebigkeit der Konsole zugutekommt.

Mit dem genannten Gutscheincode spart ihr 28,90 Euro, womit der Kaufpreis bei 260,10 Euro liegt. Zwar handelt es sich bei dem Angebot für die Nintendo Switch V2 nicht um den Tiefstpreis, wie bei der Switch OLED, es ist allerdings nach wie vor ein gutes Angebot.

Sparen geht auch nachhaltig: Mit eBay Refurbished

Sucht ihr vielleicht nach einer älteren Konsole? Ist euer Nintendo DS kaputt und eure Nintendogs verhungern, wenn ihr nicht bald Ersatz findet? Auch dann seid ihr bei eBay genau richtig, denn im eBay Re-Store findet ihr generalüberholte Technik, zum Beispiel Konsolen, zu super Preisen.

Alle Artikel bei eBay Refurbished sind 100% funktionsfähig und vom Hersteller oder einem autorisierten Shop geprüft. Sollte doch etwas mal nicht stimmen, profitiert ihr vom eBay Käuferschutz und habt mindestens 30 Tage Rückgaberecht. Als Bonus sind auch noch Versand und Rückversand kostenlos.