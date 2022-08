Egal ob Apple-Fan oder nicht, jeder muss eigentlich zugeben, dass iPhones zu den besten Smartphones überhaupt gehören. Insbesondere, wenn ihr Wert auf eine gute Kamera legt. Leider spiegelt sich die Qualität (und der Markenname) auch im Preis wider. Umso besser also, wenn es die Geräte mit ordentlich Rabatt gibt.

Bei eBay habt ihr zum Beispiel derzeit eine gute Auswahl an günstigen iPhone 13-Modellen. Mit dem Gutscheincode „PLUSDEALS10“ können sich eBay Plus-Mitglieder sogar noch 10% extra sichern (bis zu maximal 50€ Rabatt). Ihr seid kein Plus Mitglied, aber wollt die Smartphones trotzdem extra günstig? Kein Problem, denn eBay Plus könnt ihr 30 Tage unverbindlich und kostenlos testen, wenn ihr noch nie Abonnent wart.

Solltet ihr vergessen, eure Probemitgliedschaft zu kündigen, fallen 19,90€ im Jahr an. Solange eure Mitgliedschaft aktiv ist, profitiert ihr bei vielen Händlern von schnellerem und kostenfreiem Versand und Rückversand sowie extra Angeboten. Gar nicht so schlecht für nur ca. 1,60€ im Monat.

Der beste Deal: iPhone 13 Mini Refurbished für 594€

Bevor ihr jetzt denkt „ich will aber kein gebrauchtes iPhone“: Es handelt sich bei dem Angebot nicht einfach um ein gebrauchtes Modell, sondern einen als neuwertig eingestuften Artikel. Es könnte zum Beispiel eine Kundenretoure oder ein Vorführartikel sein, der allerdings keine Gebrauchsspuren oder technische Probleme vorweist. Deshalb wurde er vom Hersteller oder einem autorisierten Händler als „Zertifiziert Refurbished“ ausgezeichnet. Ihr habt also keinerlei Nachteile, spart aber 115€ im Vergleich zu einem neuen Modell.

Nicht das Richtige? Hier sind noch ein paar weitere Apple-Deals:

Was kann das iPhone 13 Mini?

Die Mini-Version steht dem iPhone 13 in fast nichts nach – passt aber auch in kleine Hände und Hosentaschen. Die 5,4 Zoll (13,7 cm) Bildschirmdiagonale werden von einem beeindruckenden Super Retina XDR OLED-Display ausgefüllt. Noch schärfere, farbenfrohere Bilder bekommt ihr im Moment wohl kaum. Dazu ist auf dem Display auch im Sonnenlicht noch alles gut zu sehen und es arbeitet sogar Energieeffizient.

Ein weiteres Highlight sind selbstverständlich die Kameras. Dank der diagonalen Anordnung passt eine größere Weitwinkelkamera in das Smartphone. So könnt ihr nicht nur mehr von der Umgebung auf euren Fotos festhalten, die Kamera nimmt auch mehr Licht auf, was bei schlechten Lichtverhältnissen die Bildqualität verbessert. Auch der Video-Modus kommt mit spezieller Software, sodass ihr ganz einfach professionelle Editing-Techniken verwenden könnt.

Dazu kommen noch einige andere Vorteile, wie der besonders schnelle A15 Bionic Chip, der allen Games gewachsen ist, und 5G-Funktion. Damit euch das Smartphone auch lange erhalten bleibt, ist es außerdem geschützt gegen Wasser und Staub. Wenn ihr sowieso schon Apple-Benutzer seid und auf euer MacBook und eure AirPods schwört, ist das iPhone 13 mit ziemlicher Sicherheit das perfekte Modell für euch.