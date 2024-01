‚Will ich nicht, gib es zurück‘: Dieser Junge lehnt PS5 als Geschenk eiskalt ab, weil er lieber einen PC will und macht Eltern fassungslos

Dieses Geschenk ging nach hinten los.

Für viele Kinder sind die Geschenke wohl das Highlight der ganzen Weihnachtszeit. Damit es zum Fest nicht zu einer Tragödie kommt, sollten sich Eltern besser informieren, über welche Geschenke sich ihr Sprössling freuen könnte.

Eine Familie hat ihrem Sohn eine große Freude machen wollen und eine PS5 unter dem Weihnachtsbaum verpackt. Doch mit der trotzigen Reaktion ihres Sohnes hätten sie wohl nicht gerechnet.

Kleiner Junge will keine PS5, sondern einen PC

In einem Clip, der von Dexerto auf X geteilt wurde, ist eine Bescherung zu sehen. Die Familie hat sich um einen Tannenbaum versammelt und zwei kleine Kinder dürfen die Geschenke öffnen. Der größere Junge öffnet eines seiner Geschenke und wird mit einer PS5 überrascht. So weit, so gut.

Wie hat der Junge reagiert? Der Junge sagt, dass er die PS5 nicht mag und lieber einen PC gehabt hätte. Seine Familie ist schockiert und fragt, ob das sein Ernst sei. Der Junge antwortet daraufhin, dass seine Eltern die PS5 zurückbringen sollen und wendet sich dann den anderen Geschenken zu. Die PS5-Konsole lässt er links liegen.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Sein Geschwisterchen ist hingegen überrascht von der PS5-Konsole und scheint sich mehr zu freuen als er. Allerdings ist er noch etwas jung, weshalb die Eltern die Konsole an ihren älteren Sohn verschenken wollten.

Wie die Geschichte ausging, ist in dem Video leider nicht zu sehen. Möglich wäre, dass die Eltern die Konsole tatsächlich umgetauscht haben. Ob sie dem Wunsch des Kindes nachgegangen sind, wissen wir ebenfalls nicht.

Was sagen andere dazu? Die Community spaltet sich in zwei Lager auf. Zum einen gibt es die Vertreter, die verstehen können, dass das Kind lieber einen PC haben möchte. Sie sind der Meinung, dass der Sohn Geschmack habe und am PC mehr Dinge lernen könnte.

Zum anderen verurteilen viele User die Reaktion des Kindes. An der Stelle der Eltern hätten sie die PS5 umgetauscht und ihm stattdessen nichts mehr geholt. So solle das Kind lernen, sich über seine Geschenke zu freuen und dankbar dafür zu sein.

Es gibt außerdem einige User, die sowohl die Eltern als auch das Kind kritisieren. Die Eltern hätten besser zuhören sollen, was ihr Kind sich zu Weihnachten wünsche. Doch die gleichgültige Reaktion sei ebenfalls unangebracht.

