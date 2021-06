In den sogenannten WOW!-Angeboten bei Ebay gibt es gerade den 4K-Fernseher LG OLED CX8 im Angebot. Für die Version mit 55 Zoll bezahlt ihr nur noch 1.079 Euro. Laut Vergleichsplattformen gab es weder den CX8 noch den nahezu identischen CX9 je zuvor günstiger in dieser Größe. Verkäufer ist Golden Media mit 99,4 Prozent positiven Bewertungen auf Ebay. Der Versand ist kostenlos. Es werden derzeit keine Angaben dazu gemacht, wie lange der Deals noch gilt.

LG OLED CX8 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 1.079€ bei Ebay

Was bietet der LG OLED CX8?

Bild: Der LG OLED CX bietet eine hervorragende Bildqualität, was nicht zuletzt an der OLED-Technik liegt. Diese sorgt für perfektes Schwarz, unendlich hohen Kontrast und eine sehr gute Farbdarstellung. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren LG OLED BX bietet der CX die höhere Spitzenhelligkeit, was unter anderem der Darstellung von HDR-Inhalten zugute kommt, sowie den besseren Bildprozessor.

Gaming: Mit einem Input Lag von 14 ms bei 60 Hz oder 7 ms bei 120 Hz ist der LG OLED CX sehr gut als Gaming-Fernseher geeignet. Darüber hinaus bietet er vier HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 und der Xbox Series X prinzipiell möglich ist.

Unterschiede zu anderen CX-Modellen: Der CX8 ist hinsichtlich der meisten technischen Eigenschaften mit anderen CX-Modellen identisch. CX8 und CX9 haben jedoch einen Twin Triple-Tuner. Dadurch ist es möglich, ein Programm anzusehen und zugleich ein anderes aufzuzeichnen. Darauf müsst ihr beim CX6 und CX3 verzichten. Andere Unterschiede zwischen den Modellen betreffen lediglich die Farbe und die Form des Standfußes.

Vergleich mit dem Nachfolger: Der aus 2020 stammende LG CX hat mit dem LG OLED C1 mittlerweile einen Nachfolger bekommen. Dieser schneidet bei der Bildqualität nicht besser ab als der CX, bietet aber kleine Vorteile bei den Gaming-Features. So funktioniert VRR nun auch bei Framerates unter 40 fps und der Input Lag ist mit rund 10 ms bei 60 Hz und 5,3 ms bei 120 Hz noch niedriger. Dafür ist der C1 aber auch viel teurer, das derzeit günstigste Angebot für 55 Zoll liegt laut Idealo bei 1.426 Euro inklusive Versand.

