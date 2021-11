Bei Ebay könnt ihr die offiziell am 12. November erscheinende Legend of Zelda Edition der Nintendo Game & Watch gerade zum Bestpreis bekommen. Schon der reguläre Preis fällt hier mit 55 Euro etwas günstiger aus als bei anderen Händlern, wo die Handheld-Konsole normalerweise 59,99 Euro kostet. Wenn ihr den Gutscheincode POWERSPAREN21 verwendet, könnt ihr aber noch 5,50 Euro zusätzlich sparen, sodass der Preis auf 49,50 Euro sinkt.

Der Versand ist kostenlos. Anbieter ist der größere Ebay-Händler Sbdirect24 mit 98,3 Prozent positiven Bewertungen, der häufiger günstige Gaming-Deals bringt. Der Gutschein gilt noch bis zum 10. November, das Angebot könnte aber schon früher enden.

Wann wird geliefert?

Unten auf der Produktseite verspricht Sbdirect24 zwar eine Lieferung pünktlich zum Release-Termin am 12. November. Wir würden uns allerdings nicht darauf verlassen, dass dieses Versprechen eingehalten werden kann, denn weiter oben ist derzeit von einem Liefertermin zwischen dem 6. und 8. Dezember die Rede.

Auch andere Shops scheinen nicht zum offiziellen Erscheinungsdatum liefern zu können: Amazon gibt derzeit den 26. November als Release-Termin an, MediaMarkt spricht von einer Lieferung ab dem 22. November. Es herrscht also generell eine gewisse Unsicherheit, wann die Retrokonsole tatsächlich verfügbar sein wird.

Was ist die Nintendo Game & Watch?

Im Stil der 80er: Die Nintendo Game & Watch ist eine Retrokonsole, die sich am Design von Nintendos erstem, in den 80ern erschienenem Handheld orientiert, und zwar vor allem an den ältesten Modellen der Gold- und Silber-Serie von 1980 und 1981. Ein paar Anpassungen gibt es allerdings. So wurde dem neuen Modell ein Farbdisplay spendiert und das Steuerkreuz sowie die Buttons erinnern eher an den Game Boy.

Drei Zelda-Klassiker + Vermin: Bei der Originalkonsole war auf jedem Exemplar nur ein Spiel vorinstalliert, austauschbare Module gab es noch nicht. Die neue Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda liefert da etwas mehr. Ihr bekommt The Legend of Zelda aus 1987, den zweiten Teil The Adventure of Link aus 1988 und Link's Awakening aus 1993. Als Bonus gibt es noch den Game&Watch-Klassiker Vermin in einer speziellen Link-Variante.

Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros.

Schon länger auf dem Markt ist die Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros., auf der neben dem ersten Super Mario Bros. auch das in Japan als zweiter Teil der Reihe erschienene The Lost Levels und das ganz im Stil eines Game&Watch-Spiels gehaltene Ball vorinstalliert ist. Diese Version der Game & Watch könnt ihr aktuell beispielsweise bei Amazon für 43,99 Euro statt 59,99 Euro bekommen: