Beim Ebay-Händler Sbdirect24 gibt es gerade die Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda für 39,90 Euro im Angebot. Das ist ohnehin schon ein ziemlich günstiger Preis. Durch den Ebay-Gutscheincode TECHNIKFREUDE bekommt ihr aber noch 10 Prozent zusätzlichen Rabatt, wodurch ihr nur noch 35,91 Euro bezahlt. Laut Vergleichsplattformen gab es die Retrokonsole überhaupt noch nie so günstig. Der Preis beim Release im letzten Jahr lag bei 59,99 Euro. Hier kommt ihr zum Angebot:

Der Gutscheincode ist noch bis zum 16. März gültig, das Angebot von Sbdirect24 könnte aber auch schon früher enden. Bei Sbdirect24 handelt es sich übrigens um einen größeren Ebay-Händler, der häufiger durch günstige Gaming-Deals auffällt. Die Rezensionen auf Ebay sind zu 99,1 Prozent positiv.

Was ist die Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda?

Bei der Nintendo Game & Watch handelt es sich um eine Retro-Konsole, die Nintendos erstem Handheld aus den 80ern nachempfunden ist. Sie orientiert sich dabei äußerlich vor allem an der Gold- und Silber-Serie aus 1980 und 1981, weist aber einige große technische Veränderungen auf, beispielsweise das Farbdisplay oder das Steuerkreuz sowie die Buttons, die eher an den später erschienenen Game Boy erinnern.

Auf der Originalkonsole war stets nur ein einziges Spiel vorinstalliert, die neue Version liefert da etwas mehr: Ihr bekommt die drei Zelda Klassiker The Legend of Zelda (1987), The Adventure of Link (1988) und Link's Awakening (1993). Auf der ursprünglichen Game & Watch ist übrigens keines dieser Spiele jemals erschienen, dazu wäre sie technisch nicht in der Lage gewesen. Als Bonus gibt es aber auch noch Vermin, das tatsächlich 1980 auf Game & Watch herauskam.

Auch Nintendo Switch im Angebot

Der Gutschein TECHNIKFREUDE gilt natürlich nicht nur für die Nintendo Game & Watch, sondern auch noch für zahlreiche weitere Gaming-Angebote. So könnt ihr auch die Nintendo Switch günstiger bekommen, und zwar für 260,91 Euro statt 289,90 Euro.

Auch in diesem Fall ist der Verkäufer Sbdirect24. Weitere Gutscheinangebote, unter denen sich beispielsweise Fernseher, Laptops und Smartphones befinden, findet ihr hier:

Mehr zum Thema Ebay – Nintendo Switch und Elden Ring (PS4 & PS5) jetzt im Angebot [Anzeige]