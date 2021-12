In den sogenannten WOW!-Angeboten bei Ebay könnt ihr die Nintendo Switch in der Version aus 2019 gerade für 256,50 Euro statt 285 Euro bekommen, sofern ihr den Rabattcode PLUSDEALS10 benutzt und euch so zehn Prozent zusätzlichen Rabatt sichert. Dieser funktioniert allerdings nur, wenn ihr Ebay Plus abonniert habt. Ein großes Problem ist das aber nicht, da ihr 30 Tage Ebay Plus kostenlos im Testabo bekommen könnt. Hier geht’s zum Deal:

Der Versand ist kostenlos, laut Shopseite soll innerhalb von drei Werktagen geliefert werden. Verkäufer ist übrigens der größere Ebay-Händler Sbdirect24, der häufiger durch günstige Gaming-Deals auffällt und auch die Nintendo Switch schon öfter im Angebot hatte. Die Bewertungen des Händlers auf Ebay sind zu 98,1 Prozent positiv.

Wie gut ist Ebays Switch-Angebot?

Einzeln gab es die Nintendo Switch zumindest bei den großen Online-Händlern auch während der Black-Friday-Woche nicht günstiger als im aktuellen Ebay-Deal. Bei Ebay selbst gab es die Konsole in der Edition aus 2019 beispielsweise für 270 Euro im Black-Friday-Angebot, im Vergleich dazu ist man mit dem jetzigen Deal also deutlich besser dran.

Allerdings gab es unter anderem bei MediaMarkt und Saturn ein Bundle mit der Nintendo Switch und Mario Kart 8 Deluxe für 288 Euro. Sofern man sich für Mario Kart interessiert, war das ein noch etwas besserer Deal. Nur ist das Angebot eben inzwischen abgelaufen. Wer jetzt noch nach einer Switch sucht und diese spätestens bis Weihnachten haben will, ist mit dem aktuellen Angebot bei Ebay gut beraten. Dass es die Konsole in den nächsten Wochen nochmal deutlich günstiger gibt, scheint derzeit eher unwahrscheinlich.

Was bietet Ebay Plus?

Mit Ebay Plus bekommt ihr nicht nur gelegentlich 10 Prozent exklusiven Rabatt auf ausgewählte Angebote. Das Abo bietet euch noch weitere Vorteile wie kostenlosen Premiumversand und Rückversand. Außerdem könnt ihr bei Käufen Plus-Punkte sammeln und diese bei zukünftigen Käufen einlösen. Ebay Plus kostet normalerweise 19,90 Euro im Jahr. Wie gesagt, könnt ihr es aber 30 Tage lang kostenlos testen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: