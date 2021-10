Bei Ebay könnt ihr gerade mit dem Gutscheincode POWERSPAREN21 10 Prozent Rabatt auf viele Technikprodukte bekommen. Das führt in einigen Fällen zu günstigen Preisen, zum Beispiel bei der Nintendo Switch in der Edition aus 2019. Diese kostet beispielsweise bei dem größeren Ebay-Händler Sbdirect24 regulär 299,95 Euro. Durch den Gutscheincode bekommt ihr die Konsole 30 Euro günstiger und somit für 269,95 Euro. Der Versand ist kostenlos.

Falls euch Sbdirect24 trotz 98,3 Prozent positiver Bewertungen nicht zusagt, könnt ihr euch die Switch auch bei anderen Ebay-Händlern zu ähnlichen Preisen holen. Schließlich hat Nintendo die UVP für die Edition 2019 im Sommer bereits auf 299,99 Euro gesenkt. Mehr Infos zum Gutschein und weitere Gutscheincode-Angebote findet ihr hier:

Nintendo Switch 2019 oder Nintendo Switch OLED?

Natürlich stellt sich die Frage, ob man noch die Switch-Version aus 2019 kaufen will oder lieber etwas mehr für die neue Nintendo Switch OLED bezahlt. Die Nintendo Switch OLED kostet normalerweise rund 360 bis 370 Euro, ist momentan allerdings bei den meisten deutschen Händlern ausverkauft. Bei Otto könnt ihr sie jedoch gerade im Bundle mit Metroid Dread für 399 Euro bekommen:

Besserer Bildschirm: Wenn es um die reine Leistung geht, bietet die Nintendo Switch OLED keine Vorteile. Spiele laufen also in der gleichen Auflösung und mit ebenso vielen oder wenigen FPS wie in der älteren Version. Allerdings hat die neue Switch einen OLED-Bildschirm, der eine tolle Farbdarstellung und unendlich hohen Kontrast liefert. Noch dazu ist der Bildschirm mit 7 Zoll statt 6,2 Zoll etwas größer. Wenn ihr die Switch vor allem im Handheld-Modus nutzen wollt, könnten diese Vorteile den Aufpreis wert sein.

Weitere Vorteile: Außerdem hat die Switch OLED einen größeren Speicher (64 GB statt 32 GB) und ein paar weitere Vorteile wie zum Beispiel einen besseren Standfuß, etwas bessere Lautsprecher und einen LAN-Anschluss an der Docking-Station. Was euch all das wert ist, müsst ihr selbst entscheiden.