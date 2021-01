Am 12. Februar 2021 erscheint die Nintendo Switch in der Mario Red & Blue Edition. Diese limitierte Sonderedition beinhaltet sogar eine Tasche in der passenden Farbkombination. Ansonsten besticht diese Limited Edition durch die besondere Kombination der Mario-Farben Rot und Blau.



Die Nintendo Switch selbst und die TV-Station sind in Mario-Rot gehalten. Die Joy-Cons bestehen aus dem Mario-Rot und Mario-Blau. Ein Spiel liegt dem Bundle allerdings nicht bei. Dennoch ist die Konsole durch das Rot natürlich ein echter Blickfang.

Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition kaufen

Neue Nintendo Switch zum Bestpreis bei ebay

Top-Angebot: Bei ebay bekommt ihr die Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition dank eines Gutscheins nun für nur 305,50 Euro. Das ist ein neuer Bestpreis für diese Edition der Konsole. Dabei wird die Konsole vom üblichen ebay-Händler sbdirect24 verkauft. Diese sind bei jeder Aktion von ebay als Partnershop dabei.



So erhaltet ihr den Rabatt: Legt einfach die Nintendo Switch in den Warenkorb und nutzt beim Bestellvorgang den Gutscheincode POWEREBAY6. Schon erhaltet 19,50 Euro Rabatt auf den Kaufpreis.



Wann wird die Konsole verschickt? Der Händler gibt an, dass die Lieferung bis zum 20. Februar 2021 erfolgt.

Das Angebot gilt natürlich nur solange der Vorrat reicht. Sollte es ausverkauft sein und ihr dennoch diese Edition der Konsole vorbestellen wollen, könnt ihr sie hier kaufen.