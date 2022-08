Nintendo Switch OLED & mehr: Gaming-Angebote in der Ebay Gutschein-Aktion

Bei Ebay gibt es gerade eine Gutschein-Aktion, bei der ihr 10 Prozent auf zahlreiche Gaming-Produkte sparen könnt, bis zu einem maximalen Rabatt von 50€. Dazu müsst ihr nur an der Kasse den Code PLAYER verwenden. Das gilt zum Beispiel für die Nintendo Switch OLED, die ihr dadurch über den Anbieter Sbdirect24 sowohl in Weiß als auch in Neon-Rot und Neon-Blau für 323,95€ versandkostenfrei bekommt. Laut Vergleichsplattformen gibt es die Konsole gerade nirgendwo sonst so günstig. Nach Angaben von Idealo liegt auf Platz 2 derzeit Amazon, wo es die Nintendo Switch OLED gerade für 333€ im Angebot gibt.

Bei Sbdirect24 handelt es sich um einen größeren Ebay-Händler, der häufiger günstige Gaming-Angebote liefert und auf Ebay momentan zu 98,7 Prozent positiv bewertet wird. Auch andere Angebote von Sbdirect24 sind Teil der Gutschein-Aktion. Zum Beispiel ist der Händler auch bei der normalen Nintendo Switch in Neon-Rot und Neon-Blau sowie bei der Nintendo Switch Lite in Blau laut Vergleichsplattformen momentan am günstigsten, wenn auch nur mit ein paar Euro Abstand:

Weitere Gutschein-Angebote bei Ebay

Von Konsolen abgesehen, bekommt ihr mit dem Ebay-Gutschein vor allem PC-Hardware wie Prozessoren, Grafikkarten und SSDs oder auch Laptops und komplette Desktop-PCs günstiger. Es ist aber auch konsolentaugliches Zubehör wie beispielsweise Headsets und Monitore dabei, außerdem lässt sich der Gutschein auf mehr als 1.000 Spiele-Deals anwenden. Gerade bei Letzteren solltet ihr aber gründlich Preise vergleichen, denn 10 Prozent Rabatt führen hier nicht immer zu günstigen Angeboten.

Die Aktion läuft noch bis zum 31. August, der Gutschein ist zweimal pro Person einlösbar. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier: