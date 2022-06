Nintendo Switch OLED: So könnt ihr sie jetzt besonders günstig bekommen

Die Nintendo Switch OLED könnt ihr gerade zum Toppreis bekommen, wenn ihr sie über Ebay bei Saturn oder MediaMarkt kauft und an der Kasse den Gutscheincode LVLUP verwendet. Dieser bringt euch nämlich 10 Prozent zusätzlichen Rabatt, wodurch der Preis der Nintendo Switch OLED in Neon-Rot und Neon-Blau von 354,99€ auf 319,49€ und in der Version in Weiß von 349,99€ auf 314,99€ sinkt. Hier findet ihr die Angebote:

In beiden Fällen gibt es die Konsole laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst so günstig, generell ist die Nintendo Switch OLED selten zu einem so guten Preis zu bekommen. Die Versandkosten fallen weg, wenn ihr die Switch per Click & Collect bei einer Filiale in euerer Nähe abholt.

Weitere Ebay-Gutscheinangebote: PS5-SSD, PSVR und mehr

Mit dem Gutscheincode LVLUP könnt ihr noch viele weitere günstige Gaming-Angebote bekommen, beispielsweise das PSVR Starter Pack inklusive PlayStation Camera und VR Worlds für 179,99€ oder die PS5-kompatible SSD WD Black SN850 mit 2 TB und Kühlkörper für 242,10€ statt 269€. Auch in diesen Fällen kommt ihr laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo günstiger weg. Wer in Nostalgie schwelgen möchte, kann sich zudem die Retro-Konsole C64 Maxi sichern. Auch Monitore und Notebooks gibt es günstiger:

Mit dem Gutscheincode LVLUP bekommt ihr bei Ebay einen Extra-Rabatt von 10 Prozent auf eine große Auswahl an Gaming-Artikeln, bis zu einem maximalen Rabatt von 50€. Der Code ist prinzipiell noch bis zum 30. Juni gültig, einzelne Produkte können aber natürlich schon sehr viel früher ausverkauft sein. Die Übersicht über die Gutschein-Angebote findet ihr hier: