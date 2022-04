Bei Ebay gibt es die MicroSD-Speicherkarte von Netac mit 256 GB gerade für 20,99 Euro im Angebot. Das wäre an sich schon ein sehr günstiger Preis, aber bei Verwendung des Gutscheincodes CLEVER könnt ihr sogar noch 10 Prozent zusätzlich sparen, sodass der Preis auf 18,89 Euro sinkt. Verkäufer ist der hauseigene Shop des Herstellers. Hier geht’s zum Deal:

Zum Vergleich: Bei Amazon kostet die Karte gerade 39,99 Euro. Die offiziell lizenzierte Switch-Speicherkarte von SanDisk, die hinsichtlich der Leistung ungefähr gleichauf mit der Netac-Speicherkarte liegt, bekommt ihr hier in der Größe 256 GB gerade für 33,99 Euro. Selbst die schwächere SanDisk Ultra mit 256 GB gibt es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo für weniger als 25 Euro.

Was taugt die Netac-Speicherkarte für Nintendo Switch?

Die MicroSDs des chinesischen Herstellers Netac sind in Deutschland eher wenig bekannt, schneiden in Tests aber auch im Vergleich zu populären Konkurrenzprodukten von SanDisk und Samsung stets gut ab. Die maximale Lesegeschwindigkeit des angebotenen Modells liegt bei 100 MB/s, womit sie schnell genug ist für den Einsatz in der Nintendo Switch. Für die Switch sollte eine Speicherkarte über eine Lesegeschwindigkeit von über 80 MB/s verfügen.

Im Gegensatz zu anderen günstigen Speicherkarten wie der SanDisk Ultra verfügt die Netac MicroSD sogar über eine recht schnelle Schreibgeschwindigkeit, da es sich um eine Karte der Klasse U3 handelt. Das macht beim Einsatz in der Switch zwar kaum einen Unterschied, ist aber beispielsweise wichtig, wenn ihr 4K-Videos aufnehmen wollt.

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für die Nintendo Switch achten solltet, erfahrt ihr hier:

