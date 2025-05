"Er sieht aus wie ein Clown": One Piece-Anime enthüllt das Aussehen eines göttlichen Ritters und ausgerechnet seine Haarfarbe wird von Fans zerrissen

Für viele Fans ist das Design eines One Piece-Charakters eine Fehlentscheidung. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

In seinen inzwischen fast 30 Jahren Laufzeit hatte One Piece bereits so einige ausgefallene Charakterdesigns am Start. Die meisten davon werden von den Fans gefeiert, es gibt aber auch die ein oder andere Entscheidung, die nicht so gut ankommt. So auch bei einem der wichtigsten Antagonisten im aktuellen Arc – und ausgerechnet seine Haarfarbe sorgt für Diskussionen.

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt wird ein wichtiger Charakter in Bezug auf den berühmten God Valley-Vorfall behandelt. Solltet ihr also bisher nicht wissen, wer das ist und welche Verbindung er zu einem anderen wichtigen Charakter in der Story hat, werdet ihr potenziell gespoilert.

One Piece-Fans weigern sich, Figarland Garlings Design zu akzeptieren

Bei besagtem Charakter handelt es sich um den Weltaristokraten Figarland Garling, der auch als Champion von God Valley bekannt ist. Bereits in Folge 1120 des Animes hatte er einen kurzen Auftritt und hat dort für Diskussionsstoff gesorgt: Anders als viele Fans bislang gedacht hatten, sind seine Haare dort nämlich nicht weiß, sondern haben einen hellblonden Ton.

0:30 Der Anime von One Piece geht bald weiter und feiert das mit offiziellem Trailer zum Egghead Arc

Autoplay

Mit etwas Augen zukneifen könnte man das aber noch als Ergrauung betrachten. Diesen Traum dürfte der Anime jetzt aber vollends zerstört haben, nun haben wir nämlich auch den jungen Garling zu sehen bekommen und es gibt absolut keinen Zweifel mehr daran: Er ist blond.

Vielen Fans schmeckt das gar nicht, wie die Kommentare unter dem X-Post von @pewpiece zeigen. Sie beschweren sich dabei nicht nur über den bunten Aufzug des Charakters, sondern vor allem darüber, dass er keine roten Haare hat – etwas, was schon bei der ersten Ankündigung von Garlings coloriertem Design negativ aufgenommen wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Moment, warum rote Haare? Das Fans sich so einheitlich ausgerechnet rote Haare gewünscht hätten, hat natürlich einen Grund. Immerhin soll Garling der Vater von sowohl Shanks als auch dessen Bruder Shamrock sein.

Shanks hat bekanntermaßen rote Haare, die ihm sogar seinen Beinamen verpasst haben. Entsprechend hatte die Community gehofft, dass die familiäre Verbindung zwischen ihm und Garling darüber ebenfalls sichtbar wäre. Viele Fan-Colorationen haben den göttlichen Ritter auch entsprechend dargestellt.

Andere Fans machen sich nun Sorgen, dass womöglich auch Shamrock am Ende gar nicht rothaarig sein wird und posten etwas scherzhaft solche Colorationen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Hier können wir euch aber beruhigen, das ist nämlich ziemlich unwahrscheinlich. Nicht nur haben Shamrocks Haare im Manga eine ähnliche Schattierung wie die von Shanks und sind sehr viel dunkler als Garlings nicht eingefärbte Haare. Die beiden Brüder wurden in der Vergangenheit auch bereits verwechselt, sie sehen sich also abseits der Narben im Gesicht von Shanks sehr ähnlich.

Was haltet ihr von diesem Look? Hit oder Miss?