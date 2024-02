Palworld-Fan übersieht 100 Stunden super hilfreichen Reparaturbank-Hinweis und das hätte uns auch passieren können

Alle Items immer einzeln reparieren... ginge das doch nur einfacher!

Wenn ein Survival-Game wie Palworld im Early Access erscheint, ist es gut möglich, dass noch die ein oder andere Komfortfunktion nicht im Spiel ist. Oder aber, sie ist im Spiel und bedingt durch eine eher suboptimale Menüführung verpasst man über dutzende Stunden hinweg ganz entscheidende Hinweise, die einem das Leben als Monsterjäger zuvor deutlich erleichtert hätten.

So geschehen einem Palworld-Fan, der erst nach über 100 Stunden Spielzeit eine Einblendung an der Reparaturbank entdeckt hat, die ihm so einige Mühen erspart hätte. (via Reddit)

Reparaturbank-Hinweis erspart viel Arbeit

"Yeah, also nach über 100 Stunden ...hab ich festgestellt, dass ich alles reparieren kann, wenn ich an der Reparaturbank die R-Taste drücke"

Falls euch an dieser Stelle ein "Ach!" von den Lippen geht, habt ihr ebenfalls die nützliche Einblendung am unteren Bildschirmrand beim Reparieren übersehen und stattdessen jede Waffe und jedes Hilfsmittel einzeln wieder auf Vordermann gebracht.

Drückt ihr Y oder R an der Reparaturbank, könnt ihr alles zusammen reparieren.

Das wäre allerdings gar nicht nötig gewesen, denn mit gedrückter R-Taste (PC) beziehungsweise der Y-Taste (Xbox) öffnet sich ein hilfreiches Untermenü. Hier bekommt ihr angezeigt, welche Materialien ihr für abgenutzete Items benötigt und könnt diese dann auch gleich in einem Rutsch vollständig reparieren.

Es gibt eine wichtige Voraussetzung: Damit ihr das tun könnt, müsst ihr zunächst auf Charakterlevel 3 das Reparaturset im Technologiebaum freischalten und eines der Sets im Inventar haben. Habt ihr das nicht, erscheint keine entsprechende Einblendung, was wohl auch ein Grund sein könnte, warum Redditor Weebsaika erst nach über 100 Stunden den Hinweis bemerkt hat.

Palword-Spieler ist wahrlich nicht allein

Schauen wir uns die Kommentare unter seinem Reddit-Beitrag an, ging es so einigen Spieler*innen ähnlich. "Gott, Lesen ist schwer. Nach 130 Stunden habe ich das erst jetzt durch deinen Beitrag entdeckt.", schreibt beispielsweise ItsSylviiTTV.

UI von Palworld noch ausbaufhähig: Wie ein weiterer Redditor ergänzt, liegt es allerdings nicht allein an Unaufmerksamkeit, dass der nützliche Hinweis übersehen wurde. So schreibt FunctionalFun: "Es geht nicht nur ums Lesen. Die Aufforderung, alles zu reparieren, befindet sich unterhalb der Benutzeroberfläche, auf die du gerade schaust, ist ausgegraut und schwer zu sehen".

Was Palworld hingegen schon jetzt besser macht, erfahrt ihr im Testvideo:

19:03 Eine Erschütterung der Macht - Palworld im Test

FunctionalFan spricht hier einen wichtigen Punkt an, denn speziell die Menüführung ist in Palworld noch durchaus ausbaufähig – was bei einem frisch gestarteten Early Acces-Spiel jedoch nicht zu sehr verwundern sollte.

Es bleibt spannend zu sehen, wie Entwickler PocketPair in den kommenden Wochen auf solche Hinweise reagiert und neben bereits angekündigten neuen Pals und Inseln auch an nützlichen Komfortfunktionen weiter arbeitet.

Welche hilfreiche Funktion in Palworld habt ihr erst super spät entdeckt und hätte euch im Nachhinein viel Arbeit erspart?