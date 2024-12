Pokémon TCG Pocket Mysteriöse Insel kommt heute - Alle Infos zu Startzeit und 80 neuen Karten im Live-Ticker

Pokémon TCG Pocket bekommt heute Mew ex und mehr im Mythical Island-Boosterpack.

Heute geht Pokémon TCG Pocket mit der Erweiterung Mysteriöse Insel an den Start und hat ein neues Set mit 80 Karten im Gepäck! Wir fassen für euch die wichtigsten Infos zusammen und verfolgen im Live-Ticker das Geschehen um den Release des neuen Boosterpacks.

Alle Infos zum Start von Mythical Island im Live-Ticker

05:00 Uhr Guten Morgen an alle Frühaufsteher! Wir behalten heute den Launch des neuen Mythical Island-Boosterpacks im Auge und aktualisieren diesen Ticker, sobald es Neuigkeiten gibt. Bis dahin könnt ihr euch hier schon einmal den Trailer zu Mysteriöse Insel anschauen: 0:55 Pokémon TCG Pocket: Neues Booster-Pack bringt über 80 neue Karten und so sehen sie aus

Was steckt im Mysteriöse Insel-Set drin?

Entwickler Creatures Inc. hat bereits verraten, dass im neuen Boosterpack Mew Ex und Aerodactyl Ex dabei sind. Außerdem soll es neue Versionen bekannter Karten und komplett neue Taschenmonster geben.

Insgesamt soll es 80 neue Karten geben, darunter fünf ex-Karten, fünf Trainer-Karten und verschiedene immersive Varianten bereits bestehender Pokémon. Es sind zwar noch nicht alle Neuzugänge bekannt, aber einige können wir euch bereits auflisten.

Alle bekannten Karten von Mysteriöse Insel:

Full-Art Aquana (Wasser) Dedenne (Elektro) Marshadow (Kampf)

Sehr selten Mew ex (Psycho) Aerodactyl ex (Kampf)

Selten Tauros (Farblos) Owei (Pflanze)

Ungewöhnlich Moruda (Planze) Magmar (Feuer) Leaf (Trainer) Blau (Trainer) Pokéflöte (Trainer)

Häufig Ignivor (Feuer) Bubungus (Pflanze) Pikachu (Elektro) Bubungus (Pflanze)



Mew ex könnte sich dabei als sehr stark herausstellen, weil es die mächtige Attacke Genom-Hacking mitbringt. Mehr dazu erfahrt ihr hier. Aktuell könnt ihr euch übrigens kostenlose Sanduhren schnappen, die für den Release der neuen Boosterpacks natürlich ziemlich praktisch sind.

Misty könnte außerdem noch stärker werden. Durch ihre Münzwurf-Mechanik kann sie mit etwas Glück sehr viel Energie auf ein Pokémon legen. Die neue Variante von Aquana hat jedoch die Fähigkeit Wasser-Energie zwischen Karten hin- und herzuschieben. Mit dieser Kombination könnt ihr also nach einem erfolgreichen Misty-Wurf schnell die Fähigkeiten anderer Karten aktivieren.