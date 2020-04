PS4, Xbox & Switch: Auf dieser Webseite findet ihr schnell Schnäppchen

Wenn ihr etwas kaufen wollt, dann schaut ihr wahrscheinlich vorher erstmal auf Plattformen und Webseiten, die Preise miteinander vergleichen. Wir wollen euch eine Webseite zeigen, die das ebenfalls macht, allerdings für die digitalen Stores der PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Preisvergleich im PSN, Xbox Store & eShop

Die Seite, um die es sich handelt, heißt PSPrices und entgegen des Namens zeigt sie euch die aktuellen Preise und Schnäppchen aller Spiele für alle Konsolen. Selbst der 3DS, die PS Vita, die PS3 oder die Wii U sind noch aufgelistet. Zusätzlich dazu könnt ihr auch die besten Schnäppchen für alle Plattformen auf Amazon euch anzeigen lassen. Beachtet, dass es sich bei den Amazon-Links auf der Seite um Affiliate Links von PSPrices handelt.

Preisverlauf: Für die meisten Schnäppchenjäger ist aber auch der Preisverlauf ein wichtiges Tool. Klickt ihr auf ein Spiel, wird euch angezeigt, wie oft das Spiel im Angebot ist und ob der jetzige Preis wirklich der günstigste ist. Dabei wird die Kurve ab dem Veröffentlichungsdatum angezeigt. So könnt ihr besser entscheiden, ob es Sinn ergibt, zu dem Preis zuzuschlagen oder es einen besseren geben könnte.

Weitere Features: Auf der gleichen Seite werden bei PS4-Spielen auch die Anzahl der Trophäen inklusive Platin angezeigt. Bei allen Plattformen könnt ihr die Metacritic-Wertung und die ganzen DLCs einsehen und einen Preis-Alarm per Mail einschalten. Ihr könnt auch direkt nach den neuesten Demos suchen und müsst dafür nicht erst in den Store auf eure Konsole gehen.

Nicht nur ein Land: Das Gute an PSPrices ist, dass ihr nicht nur an ein Land gebunden seid. Ihr könnt komplett frei auswählen, welche Region ihr euch anschauen wollt. Ist ein Spiel woanders im Angebot, dann wird es direkt angezeigt und ihr könnt auch gucken, ob es zum Beispiel im amerikanischen Store das Spiel günstiger gibt. Der dort angezeigte Preis wird zudem direkt in Euro umgewandelt.