Bei eBay gibt es heute am 26.11. Coupons auf unterschiedliche Kategorien, die mit der Tageszeit wechseln. Am Morgen, genauer gesagt von 06:00 bis 12:00, könnt ihr mit dem Gutscheincode CYBER1 alle möglichen Produkte aus dem Bereich Elektronik günstiger kaufen. Darunter befinden sich natürlich auch einige Artikel aus der Kategorie Gaming.

Gebt den Gutscheincode einfach an der Kasse an, um den Rabatt zu erhalten. Wie viel vom Preis des Artikels abgezogen wird, kommt darauf an, wie viel es kostet. Bei einem Preis von 250 Euro bekommt ihr 15 Euro Rabatt, bei einem Produkt im Wert von mindestens 500 Euro sind es 30 Euro und ab 650 Euro spart ihr sogar 50 Euro. Mehr zu der Aktion findet ihr hier.

Nintendo Switch V2

Neben der neuen Nintendo Switch OLED, der Switch Lite und der Switch Version 2019 gibt es noch die V2, die eine leichte Verbesserung gegenüber der Version 2019 darstellt. Sie ist allerdings immer noch ein gutes Stück günstiger als die Nintendo Switch OLED und hat mehr Funktionen als die Lite.

Die etwas neuere Switch V2 hat vor allem eine längere Akkulaufzeit im Handheld-Modus, statt den früheren sechs Stunden könnt ihr jetzt bis zu neun Stunden spielen. Am Aussehen kann man die beiden Konsolen allerdings nicht auseinanderhalten.

Ohne Rabatt kostet die Switch in den meisten Shops etwa 290 Euro, aber mit dem Black Friday Gutschein auf eBay kostet sie nur 270 Euro.

Apple MacBook Air 2020

Wer einen schnellen, leichten Laptop braucht, um zum Beispiel unterwegs zu arbeiten, für den ist ein Apple MacBook Air genau richtig. Die Produkte der Marke haben den Ruf, besonders zuverlässig und einfach zu bedienen zu sein, was sich perfekt für die Arbeit oder das Studium eignet.

Das MacBook Air 2020 verfügt über ein 13 Zoll (33 cm) Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln. Die eingebaute SSD mit 286 GB Speicher macht es besonders schnell, ebenso wie Acht-Kern-CPU. Zudem ist es sehr leise und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden, sodass ihr immer mobil bleiben könnt.

Bekanntermaßen sind Apple Produkte nicht billig, daher ist der Black Friday-Gutschein hier besonders praktisch. Statt der UVP von 939 Euro kostet das MacBook am Black Friday nur 889 Euro.

Apple Watch Nike Series 6

Wie der Name schon sagt, ist die Apple Watch Nike Series 6 eine Kollaboration zwischen den Marken Apple und Nike. Sie ist daher besonders darauf ausgelegt, euch beim Joggen und genereller Fitness zu unterstützen.

Sie enthält neben dem gewohnten Schrittzähler auch einen integrierten Coach, trackt euren Schlaf und eure Aktivität und verfügt über einen Puls- und Blutdruckmesser. Sogar das Armband ist dafür designt, dass es auch beim Sport bequem zu tragen ist.

Abgesehen davon kann die Smartwatch natürlich wie gewohnt Nachrichten und Anrufe empfangen und das Ziffernblatt mit Always-On-Display kann individuell gestaltet werden. Neu kostet die Apple Watch 379 Euro, aber dank dem eBay-Gutschein könnt ihr sie für nur 364 Euro erwerben.