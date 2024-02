Samsung haut den besten OLED Fernseher für die Deal Days zum Spottpreis raus!

Der S95C zählt zu den besten TVs auf dem Markt und aktuell könnt ihr ordentlich sparen.

OLED Fernseher werden oft als die Königsklasse der Bildqualität bezeichnet und das natürlich zu Recht. Dennoch war die Ernüchterung groß, als ich das erste Mal selbst vor einem OLED-Fernseher saß und am helllichten Tag nichts von dem ach so tollen Bild erkennen konnte. Genau an diesem Makel setzt der S95C von Samsung an und ist damit einer der besten OLED Fernseher auf dem Markt.

Nun ist Samsungs High-End Fernseher dank der eigenen Samsung Deal Days bei MediaMarkt im Top-Angebot und ihr könnt diese Woche einen der besten OLED TVs zum Schnäppchenpreis ergattern.

Ein einzigartiger TV OLED, wie kein anderer

Was macht den Samsung S95C nun so besonders? Die Antwort liegt in der Kombination der beiden Technologien OLED und Quantum Dots. Bei einem OLED-Display besteht das Panel aus organischen Leuchtdioden, die selbst leuchten und sich komplett ausschalten können. Da die Pixel bei schwarzen Inhalten also wirklich aus sind und komplett schwarz werden, können diese Fernseher echtes Schwarz ohne störendes Leuchten oder Grauschleier darstellen. Das Ergebnis ist ein Kontrast, der so lebendig und beeindruckend ist, dass man einen spürbaren Unterschied sieht.

Bei den OLED-Fernsehern von Samsung kommen nun zusätzlich Quantum Dots ins Spiel. Diese mikroskopisch kleinen Nanokristalle wandeln das Licht der OLED-Leuchtioden in ein breites Spektrum an hellen und intensiven Farben um. Durch die Kombination von OLED-Leuchtdioden und Quantum Dots wird das Bild deutlich heller und farbintensiver als bei herkömmlichen OLED-Fernsehern.

Auf dem Samsung S95C zocken ist eine wahre Freude,weil moderne Spiele knackscharf aussehen und super farbenfroh sind.

Neben dem einzigartigen Panel bietet der Samsung S95C OLED TV eine Vielzahl weiterer Features, die ihn zu einem echten High-End-Fernseher machen. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Samsung 4K Neural Quantum Prozessor, der das Bild mit künstlicher Intelligenz und Upscaling-Technologie verbessert, werden selbst die ältesten 4K-Filme gestochen scharf.

Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und der Unterstützung von HDMI 2.1 seid ihr auch für die Zukunft bestens gerüstet. Genießt flüssige Bewegungen und minimale Eingabeverzögerung, egal ob ihr zockt oder Filme schaut. Und mit der Quantum HDR OLED+ Technologie könnt ihr den Kontrast bei vielen Inhalten noch besser und dynamischer darstellen.

Mit dem Samsung S95C OLED TV holt ihr euch also ein echtes Unikat unter den OLEDs ins Haus, das durch die clevere Kombination von OLED und Quantum Dots ein einzigartiges Bild bietet. Und dank der aktuellen Aktion bei MediaMarkt könnt ihr euch diesen außergewöhnlichen Fernseher jetzt zu einem unschlagbaren Preis sichern. Aber seid lieber schnell, denn die Aktion gilt nur noch diese Woche!