Wenn ihr auch endlich zum Klub der Nintendo Switch-Besitzer gehören wollt oder nur ein neues Spiel braucht, seid ihr bei eBay jetzt genau richtig. Bis zum 30. Juni bekommt ihr mit dem Gutscheincode „LVLUP“ zahlreiche Gaming-Artikel um 10 Prozent günstiger – darunter auch die Nintendo Switch.

Der Gutschein ermöglicht euch einen Nachlass von bis zu 50 Euro und kann insgesamt zweimal eingelöst werden – ihr könntet also bis zu 100 Euro sparen. Dazu gebt ihr den genannten Code einfach im Warenkorb an und der Betrag wird direkt abgezogen.

Die Nintendo Switch OLED: Switch-Konsole mit Upgrades

Wer dachte, dass die Nintendo Switch OLED nur durch ein anderes Display überzeugen kann, liegt falsch! Zwar bieten die OLED-Dioden lebhaftere Farben und gestochen scharfe Kontraste, was das Spielerlebnis durchaus verbessern kann, aber es sich noch einige andere Tricks in ihrem Inneren versteckt.

Angefangen damit, dass ihr gleich doppelt so viel Speicher zur Verfügung habt (64 GB statt 32 GB), wie bei der älteren Version der Konsole. Auch die Lautspecher wurden verbessert und die Docking-Station verfügt über einen LAN-Anschluss, damit ihr Spiele noch schneller herunterladen oder mit Freunden zocken könnt.

Mit dem Gutschein gibt es die Switch OLED jetzt für 319,49 Euro zu holen, was ein sehr gutes Angebot ist.

63 2 Mehr zum Thema Nintendo Switch vs. OLED vs. Lite: Alle Unterschiede im Vergleich

Viel Spaß für weniger Geld: Die klassische Nintendo Switch

Für die Verbesserungen an der Switch OLED lohnt es sich durchaus, etwas mehr Geld auszugeben, aber das bedeutet nicht, dass es die Vorgängerversion nicht auch in sich hat. Das herkömmliche LCD-Display reicht vollkommen aus, um Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe oder Kirby und das vergessene Land zu genießen. Wer also ein etwas kleinere Budget hat, kann auch mit der normalen Switch wahnsinnig viel Spaß haben, egal ob allein oder mit Freunden.

Die Nintento Switch in Rot/Blau oder Grau gibt es dank den Gutscheincode jetzt für nur 256,49 Euro.

Weitere tolle Nintendo-Angebote bei eBay

Wie bereits erwähnt sind die Konsolen nicht das einzige, das ihr derzeit mit dem Code "LVLUP" günstiger bekommen könnt. Schaut doch mal bei diesen Spielen vorbei oder stöbert selbst durch die Angebote bei eBay.