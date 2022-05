Endlich gibt es die neuen Modelle des notorisch teuren iPhones günstiger. Aber was, wenn ihr sie statt nur günstiger, auch noch von einer nachhaltigen Quelle kaufen könntet? Bei eBay Refurbished bekommt ihr zum Beipsiel Ausstellungsstücke und aufbereitete Produkte wesentlich billiger als die UVP – und dabei tut es auch noch der Umwelt gut, denn diese Artikel landen sonst meist beim Elektroschrott.

Das iPhone 13 Mini mit 128 GB Speicher gibt es neu für etwa 730,- Euro, im eBay Re-Store kostet es aber gerade mal 599,- Euro. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr heute am 02. Mai bis Mitternacht sogar noch zusätzlich 50 Euro sparen: Gebt einfach an der Kasse den Gutscheincode POWERSPRING22 an.

iPhone 13 Mini hat mächtig was zu bieten

Zwar sind die Produkte von Apple bekanntermaßen nicht billig, dafür bekommt ihr aber auch einiges geboten. Das iPhone 13 Mini ist hier keine Ausnahme.

Kompakt doch Leistungsstark: Mit gerade mal 5,4 Zoll (13,7 cm) passt das Smartphone perfekt in die Hosentasche und dafür muss es nicht mal etwas an Leistung einbüßen. Der Akku legt mit bis zu 19 Stunden Videowiedergabe eine neue Bestzeit unter den iPhones hin und der A15 Bionic Chip schafft sogar anspruchsvolle Spiele mit links. Zusammen mit 5G-Funktion seid ihr immer superschnell unterwegs.

Eine Kamera, die sogar Profis beeindruckt: Eines der wohl begehrtesten Features aller iPhones liefert auch in diesem Fall alles, was ihr erwarten könnt. Dank Bildstabilisierung und Weitwinkelkameras werden auch Action-Shots und Nachtaufnahmen immer gestochen scharf. Auch eure Videos erhalten durch Fokuswechsel und Tiefeneffekte ein Upgrade.

Leuchtende Farben und schickes Design: Das iPhone 13 Mini verfügt über ein OLED-Display, das nicht nur besonders kontrastreiche, farbenfrohe Bilder liefert, sondern auch bei starkem Sonnenlicht noch gut zu erkennen ist. Zudem ist es vor Wasser und Staub geschützt, damit das auch möglichst lange so bleibt.

Die angebotenen Smartphones sind vom Zustand her als „Sehr gut“ eingestuft, was bedeutet, dass sie leichte Gebrauchsspuren vorweisen können und mitgeliefertes Zubehör (z.B. Ladekabel, Kopförer) eventuell nicht original ist. Das Gerät ist allerdings garantiert voll funktionsfähig. Der Händler ist ebenfalls vertrauenswürdig und ihr seid durch den eBay Käuferschutz abgesichert.

Was ist eigentlich eBay Refurbished?

Bei eBay Refurbished beziehungsweise im eBay Re-Store bekommt ihr wie bereits erwähnt B-Ware, wie zum Beispiel Kundenretouren oder Ausstellungsstücke, sowie vom Händler generalüberholte Artikel. Diese werden vom Hersteller oder einem autorisierten Shop geprüft und in eine der folgenden Kategorien eingestuft: Zertifiziert (neuwertig), Hervorragend, Sehr gut und Gut.

Egal, in welcher Kategorie sich die Produkte befinden, sie sind garantiert 100% funktionsfähig. Sollten sie das einmal nicht sein, habt ihr mindestens 30 Tage Rückgaberecht und profitiert vom eBay Käuferschutz. Zudem sind Versand und Rückversand grundsätzlich kostenlos.