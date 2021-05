Bei Ebay könnt ihr die Xbox Series S gerade für nur 266 Euro (UVP: 299,99€) bekommen. Laut Vergleichsplattformen handelt es sich damit um den bislang günstigsten Preis für die Konsole. Verkäufer ist Tootalmarkt mit 99,8 Prozent positiven Bewertungen auf Ebay. Derzeit werden keinen Angaben dazu gemacht, wie lange das Angebot gültig ist. Es handelt sich jedoch um eines der WOW!-Angebote bei Ebay, die in der Regel höchstens ein paar Tage verfügbar sind.

Xbox Series S für 266€ im Angebot bei Ebay

Für wen lohnt sich die Xbox Series S?

Series X oder Series S? Die Xbox Series S ist deutlich günstiger (und deutlich besser verfügbar) als die Xbox Series X, ist ihr dafür allerdings bei der Grafikleistung deutlich unterlegen. Sie ist deshalb nur auf eine Auflösung von 1.440p statt auf 4K-Auflösung ausgelegt. Zudem verfügt sie über weniger Speicherplatz und hat kein Disc-Laufwerk mehr, sodass ihr Spiele nur digital kaufen könnt. Aus diesen Gründen ist die Series S vor allem für Gelegenheitsspieler attraktiv sowie für jene, die sie sich als Zweitkonsole neben der PS5 zulegen wollen, um exklusive Microsoft-Spiele nicht zu verpassen. Bei häufiger Nutzung lohnt es sich hingegen, den höheren Preis der Series X zu bezahlen.

115 9 Mehr zum Thema Xbox One X|S vs. Series X|S im Hardware-Vergleich: Wie groß ist der Abstand?

One X oder Series S? Im Vergleich zur älteren Xbox One X bietet die Series S den weit schnelleren Prozessor und verfügt außerdem über eine SSD, die für deutlich schnellere Ladezeiten sorgt. Allerdings ist sie bei der Grafikleistung (4 TFLOPs im Vergleich zu 6 TFLOPs bei der One X) und beim Arbeitsspeicher sogar leicht unterlegen. Der Umstieg von One X auf Series S ist derzeit daher nicht sonderlich lohnenswert. Das dürfte sich allerdings ändern, wenn Spiele erscheinen, die nicht mehr auf der One X laufen.

One S oder Series S? Anders sieht es natürlich beim Vergleich mit der One S aus. Abgesehen vom fehlenden Laufwerk ist die Series S der One S in jeder Beziehung weit überlegen. Der Octa-Core-Prozessor der Series S schafft 3,4 GHz bei Multithreading, bei der One S sind es gerade mal 1,75 GHz. Die Grafikleistung der Series S in TFLOPs ist fast dreimal so hoch wie bei der One S. Außerdem sind die Ladezeiten durch die SSD natürlich viel kürzer. Der Umstieg lohnt sich also allemal, nur ist eben die Frage, ob man sich statt der Series S nicht lieber gleich die Series X holen sollte.

Xbox Series S für 266€ im Angebot bei Ebay