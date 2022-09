Xbox Series X & S: Jetzt beide Konsolen günstig refurbished bei Ebay kaufen

Bei Ebay könnt ihr gerade sowohl die Xbox Series X als auch die Xbox Series S generalüberholt günstig im Angebot bekommen, und zwar weil es durch den Gutscheincode TECHNIKUPGRADE 10 Prozent zusätzlichen Rabatt gibt. Vor allem die Xbox Series S wird so sehr preiswert. Die Refurbished-Version liegt bei 234,99€, durch den Code kostet sie nur noch 211,49€.

Bei der Xbox Series X ist die Ersparnis nicht ganz so groß, da hier die Refurbished-Version mit 498,99€ kaum weniger kostet als Neuware. Durch den Code sinkt der Preis aber trotzdem auf ziemlich günstige 449,09€. Ihr könnt euch die Konsole allerdings auch für 475€ als Neuware auf Ebay holen, wobei ihr ebenfalls den Code TECHNIKUPGRADE benutzen müsst. Der Versand ist in jedem Fall kostenlos.

Angebote mit generalüberholten Geräten sind naturgemäß nur in begrenzter Menge verfügbar, aktuell scheint der Händler aber noch einige Exemplare auf Lager zu haben. Der Gutscheincode gilt aber nur noch bis zum 14. September, spätestens dann enden die Deals also.

Wie gut ist der Zustand der Konsolen?

Der Händler Rebuy Shop bezeichnet den Zustand der Konsolen als „hervorragend“. Laut der von Ebay vorgeschriebenen Definition bedeutet das, dass sie sich in neuwertigem Zustand befinden und keine oder allenfalls minimale Gebrauchsspuren aufweisen. Der Rebuy Shop ist ein größerer Händler, der sich ganz auf gebrauchte und generalüberholte Geräte spezialisiert hat. Seine Bewertungen auf Ebay sind zu 99,5 Prozent positiv. Es gibt also wenig Anlass, an den Angaben zu zweifeln.

Was bedeutet refurbished überhaupt?

Bei Produkten, die als refurbished bzw. generalüberholt bezeichnet werden, handelt es sich um gebrauchte Geräte beispielsweise aus Warenrücksendungen. Diese werden vom Händler vor dem Weiterverkauf geprüft, gereinigt und getestet. Bei Bedarf werden sie neu verpackt, in manchen Fällen wird auch Zubehör wie Kabel ausgetauscht. Im vorliegenden Fall dürftet ihr den Konsolen selbst vermutlich nicht ansehen, dass es sich nicht um Neuware handelt, der Verpackung aber vielleicht schon.