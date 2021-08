12 Minutes: Im Release-Trailer wird eine Alltagssituation zum brutalen Albtraum

17.08.2021 16:49 Uhr

Der Trailer zu Twelve Minutes stimmt mit neuen Gameplay-Szenen auf den Release am 19. August ein, dann erscheint der interaktive Thriller für Xbox One und Series X/S über den sowie auf PC via Steam und Xbox Game Pass.

In einer Art interaktivem Kammerspiel muss sich der Held von Twelve Minutes aus einer Zeitschleife mit seiner Ehefrau befreien, in der sich 12 grausige Minuten zu wiederholen scheinen. Dabei werden normale Alltagssituationen eines Paares auf bizarre weise verzerrt und die Realität in Frage gestellt.

GameStar-Redakteur Peter meint dazu: Endlich wird ein viel zu oft genutztes Feature sinnvoll eingesetzt!

Twelve Minutes setzt für seine starke Inszenierung auf die Performance der Hollywood-Größen James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe.