15 Minuten Gamplay zu Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground

29.05.2021 15:33 Uhr

In einem neuen Gameplay-Video zu Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground gibt es 15 Minuten neues Gameplay zum kommenden Strategie-Titel. Das Spiel erschien am 27. Mai 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Storm Ground basiert auf dem Dark-Fantasy-Universum »Age of Sigma« und führt euch in eine Welt mit unsterblichen Rittern, die auf himmlischen Sternschnuppen reiten und dabei Tod und Choas mitbringen.

Die Kämpfe in Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground sollen sehr taktisch sein. In dem Gameplay-Video sprechen Game Director Jeff Lydell und Design Director Ian Christy zwischen welchen strategischen Optionen den Spielern wählen können.