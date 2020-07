17 Spiele mit LGBTQIA+-Repräsentaiton

von Natascha Becker,

30.07.2020 09:00 Uhr

Rund um The Last Of Us Part 2 gab es eine Menge Diskussion über die Darstellung von Homosexualität und LGBTQIA+ in Videospielen. Viele Spieler:innen haben immer wieder betont, dass es außerhalb des Mainstreams eine ganze Menge großartiger Spiele gibt, in denen LGBT-Themen angesprochen und bearbeitet werden, oder in denen es einfach tolle LGBT-Charaktere gibt.

LGBTQIA+ steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual, Asexual und weitere Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten. Eine ausfühliche Definition von LGBT+ findet ihr auf Wikipedia.

Dieses Video richtet sich in erster Linie an junge LGBT+-Menschen, die nach Spielen suchen, in denen sie sich repräsentiert sehen können. Deshalb haben wir 17 Spiele zusammen gesucht, um sie euch vorzustellen. Um Spoiler zu vermeiden, orientiert euch bitte an dieser Liste:

01:08 - Night in the Woods

01:50 - Dream Daddy

02:46 - Celeste

03:55 - A New Life

04:41 - Undertale

05:33 - Ticket To Earth

06:00 - The Last Of Us: Left Behind

07:04 - VA-11 HALL-A

07:42 - Dragon Age: Inquisition

08:43 - Fragments of him

09:36 - Life is Strange

10:18 - Heaven will be mine

10:59 - 2046: Read Only Memories

11:48 - Lucah: Born of a Dream

12:41 - The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories

13:28 - We Happy Few: They Came From Below

14:06 - A Normal Lost Phone

Gibt es noch weitere Spiele, in denen euch gute LGBT+-Repräsentation aufgefallen ist?

