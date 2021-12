2021 war ein absurder Katastrophen-Marathon

von Maurice Weber,

23.12.2021 19:50 Uhr

Schon zum dritten Mal präsentiert euch Maurice zum Jahresende die 5 größten Aufreger des Jahres - und sie scheinen jedes Mal schlimmer zu werden. Jedes Mal gehen sie einen weiteren Schritt weg von amüsanten Fails und absurden Dreistigkeiten hin zu wirklich besorgniserregenden Vorfällen.

1:02 - Platz 5: Der Fußball-Fail

4:02 - Platz 4: Daumen runter

6:39 - Platz 3: GTA Trilogy Reforged

8:43 - Platz 2: Katastrophe mit Ansage

10:58 -Platz 1: Der tiefste Fall

Zum Fall Activision Blizzard haben wir euch alle Informationen von den ersten Enthüllungen an in einem Sammelartikel zusammengefasst. So könnt ihr euch selbst ein umfassendes Bild machen.