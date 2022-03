21 neue Spiele, die euch in gefährliche Welten schicken

von Natascha Becker,

24.03.2022 16:31 Uhr

Das Erkunden fremder Welten ist eine der großen Sehnsüchte der Menschheit. In der Realität haben wir Menschen es bislang nur bis zum Mond geschafft, Sonden und Roboter sind aber zumindest bis zum Mars und einige sogar noch viel weiter gekommen. Begegnungen mit Aliens und Spaziergänge auf fremden Planeten gibt's bislang aber nur in Büchern, Filmen und natürlich auch in Spielen. Und deshalb werfen wir jetzt mal einen Blick auf kommende Sci-Fi-Spiele, die uns auf ferne Welten führen.

Für diese Liste konzentrieren wir uns dabei jedoch auf Spiele in denen wir tatsächlich mit unserem Protagonisten herumlaufen können, Sci-Fi-Strategiespiele wie Ixion, Homeworld 3 oder Dune: Spice Wars tauchen hier also nicht auf.

00:44 Avatar: Frontiers of Pandora

01:37 The Callisto Protocol

02:24 Starfield

03:21 System Shock Remake

04:18 Arc Raiders

05:02 LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

05:57 The Cycle: Frontier

06:56 Warhammer 40k: Darktide

07:31 The Last Oricru

08:24 The Outer Worlds 2

08:20 Star Citizen

10:04 Mass Effect (2022)

10:40 Pragmata

11:34 Outcast 2: A New Beginning

12:42 Star Wars Eclipse

13:28 The Invincible

14:11 Dolmen

15:03 Star Trek: Resurgence

16:00 Star Wars Jedi 2: Fallen Order

16:37 ARK 2

17:16 Scorn

