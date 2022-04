Aber darf es überhaupt einen weiblichen Geralt geben?

von Natascha Becker,

15.04.2022 13:09 Uhr

Seit The Witcher 3: Wild Hunt 2015 herausgekommen ist, steht es immer und immer und immer wieder auf Platz 1 von irgendwelchen Bestenlisten, bis man die Regeln geändert hat, dass es nicht mehr antreten darf. Man kann also definitiv sagen, dass es ein ausgesprochen beliebtes Spiel ist. Nun wurde nach 7 Jahren endlich ein neuer Teil angekündigt, eine neue Witcher-Saga.

Witcher vs. Elden Ring: Lieber starke Hauptfiguren oder leere Hüllen?

Bisher gibt es nur ein Bild von einem Luchs-Medallion im Schnee, aber schon eine ganze Menge Spekulationen, Hoffnungen und Wünsche für das neue Witcher-Spiel. Natascha wünscht sich, im nächsten Spiel eine Frau spielen zu können, eine Hexerin. Aber ist das überhaupt möglich? Das erklären wir im Video!

01:51 - Ist eine weibliche Hexerin überhaupt möglich?

03:12 - Wie passiert ein Hexer?

07:50 - Aber was wäre, wenn...?

09:14 - Wie die anderen Umsetzungen damit umgehen

Noch mehr Deep-Dive in die Witcher-Lore gibt's im neuen Podcast mit Natascha, Micha und Peter. Der kommt aber erst morgen!

